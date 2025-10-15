Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Hand mit Getreide, offene Hände
Symbolbild: Bartosz Hadyniak / E+ / Getty Images

„Millionen hungern“ – Hilfswerke schlagen Alarm

Nachrichten & ThemenEthik

Obwohl genügend Nahrung vorhanden ist, hungern Millionen Menschen. Zum Welternährungstag fordern Hilfswerke einen radikalen Kurswechsel.

Angesichts weltweiter Hungerkrisen mahnt ein Bündnis von Hilfs- und Umweltorganisationen einen Kurswechsel bei der globalen Ernährungssicherung an. Bisherige Ansätze, die darauf setzten, Produktivität zu steigern und private Investitionen zu fördern, hätten sich als unzureichend und teilweise kontraproduktiv erwiesen, kritisierte das evangelische Hilfswerk «Brot für die Welt» am Mittwoch in Berlin zur Veröffentlichung eines Positionspapiers von 23 Organisationen.

- Werbung -

Weltweit litten 673 Millionen Menschen chronisch an Hunger, heißt es in dem Papier, das anlässlich des Welternährungstages am 16. Oktober veröffentlicht wurde. Dabei sei Hunger kein Naturphänomen, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen und Strukturen. «Es sind genug Lebensmittel vorhanden, um alle Menschen weltweit satt zu machen.»

„Hunger ist kein Naturgesetz“

Das Bündnis formuliert elf Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung und die internationale Gemeinschaft. Dabei fordern die Organisationen etwa, regionale Produzenten zu stärken. Die Abhängigkeit vieler Länder des globalen Südens von Lebensmittelimporten habe Ernährungssysteme zerstört und kleinbäuerliche Erzeugerinnen sowie Viehhalter verdrängt, die für den lokalen Markt produziert hätten.

Zudem spricht sich das Bündnis für eine deutlich Stärkung ökologisch nachhaltiger Anbauweisen aus. Das Entwicklungsministerum und das Bundeslandwirtschaftsministerium sollten «systematisch ihre Förderung von agrarökologischen Ansätzen ausbauen und bislang ungenutzte Potenziale ausschöpfen», heißt es in dem Papier.

Die Organisationen kritisieren auch den Einsatz von Hunger als Kriegswaffe. In Konflikten wie im Sudan, dem Jemen oder Gaza leide die Bevölkerung unter Blockaden, zerstörter Infrastruktur und dem Enzug lebenswichtiger Ressourcen. Die Bundesregierung solle sich dafür einsetzen, «dass der Einsatz von Hunger als Waffe konsequent als Kriegsverbrechen verfolgt wird».

- Werbung -

Dem Bündnis gehören neben Brot für die Welt unter anderem das katholische Hilfswerk Misereor, World Vision Deutschland, die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft sowie das Forum Umwelt und Entwicklung an.

Link: Welternährungstag

Zahl der Hungersnöte steigt

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.