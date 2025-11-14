„Mitgefühl in Tat verwandeln“ – Brot für die Welt startet Weihnachtsaktion

Wasser, Ernährungssicherung und Klimagerechtigkeit: Diese Themen stehen im Mittelpunkt der 67. Aktion von Brot für die Welt. Die ARD überträgt den Festgottesdienst am 30. November.

Mit einem Festwochenende in Karlsruhe startet Brot für die Welt am ersten Advent seine bundesweite Spendenaktion, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Landeskirche in Baden. Unter dem Motto „Kraft zum Leben schöpfen“ will die Aktion auf die Herausforderungen der globalen Wasser- und Klimakrise aufmerksam machen.

Der Festgottesdienst am 30. November in der Stadtkirche Durlach bilde den Höhepunkt des Aktionswochenendes und wird um 10 Uhr live in der ARD/Das Erste übertragen. Pfarrerin Dagmar Pruin, Präsidentin von Brot für die Welt, und Heike Springhart, der Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, werden den Gottesdienst leiten. Zu den Mitwirkenden gehören Oberkirchenrätin Sabine Jung, Vorstandsvorsitzende der Diakonie Baden, sowie internationale Partner und Partnerinnen wie Reverend James Bhagwan, Generalsekretär der Pazifischen Konferenz der Kirchen.

Zwei Milliarden Menschen ohne sauberes Trinkwasser

„Über zwei Milliarden Menschen fehlt der Zugang zu sauberem Trinkwasser – obwohl dieser Zugang als grundlegendes Menschenrecht anerkannt ist“, betont Dagmar Pruin. Gleichzeitig gerate mit dem Klimawandel auch die Natur aus dem Takt. So werden Mangel und Überfluss von Wasser zur Gefahr.

„Wasser verbindet uns weltweit“, ergänzt Heike Springhart. Es erinnere uns daran, dass wir als Menschheitsfamilie füreinander Verantwortung tragen. „Deshalb vernetzt sich Brot für die Welt international mit Kirchen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, um die globalen Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Wir verstehen uns als Teil dieser Bewegung.“

Spendenaktion: „Wichtiger Einsatz für Gerechtigkeit“

Die Spenden kommen Projekten von Partnerorganisationen von Brot für die Welt weltweit zugute, heißt es. „Die Gemeinschaften vor Ort haben Lösungen, die manchmal nachhaltiger sind als unsere Ideen von Entwicklung. Diese Handlungs- und Widerstandsfähigkeit sollten wir wertschätzen“, sagt Vani D. Catanasiga, Geschäftsführerin von Fiji Council of Social Services, einer Partnerorganisation von Brot für die Welt.

Der Fidschianische Rat für soziale Dienste setzt sich seit 1957 für arme und benachteiligte Menschen in dem pazifischen Inselstaat ein. Laut Pressemitteilung unterstützt er unter anderem eine Dorfgemeinschaft bei der Umsiedlung auf höher gelegenes Land – mit sturmsicheren Häusern, Regenwassertanks und Sanitäranlagen, um den Folgen des steigenden Meeresspiegels zu begegnen.

Oberkirchenrätin Sabine Jung, Vorstandsvorsitzende der Diakonie Baden, hebt die Bedeutung der Spendenaktion hervor: „Gerade jetzt ist es wichtig, Verantwortung füreinander zu übernehmen und sich für seine Nächsten zu engagieren. Die Spendenaktion für Brot für die Welt ist wichtiger Teil dieses Einsatzes für eine gerechtere Welt.“

„Die Weihnachtsaktion verwandelt Mitgefühl in Tat“, sagt Reverend James Bhagwan. „Brot für die Welt bedeutet Gerechtigkeit, Nähe und Begleitung – aber wir müssen ehrlich sein: Es bedeutet auch Finanzierung, Handlungskraft und gelebte öffentliche Verantwortung. Der Einsatz für Ernährungssicherheit, Geschlechtergerechtigkeit, Klimaresilienz und die Rechte indigener Völker wird nicht allein durch Hoffnung getragen.“

Theaterstück zum Festwochenende

Auch das Badische Staatstheater unterstützt die Aktion. Zum Auftakt am 29. November zeigt das Junge Staatstheater um 19 Uhr das Stück „Zukunft – ▢ Ja ▢ Nein ▢ Vielleicht ▢ haha“. Als Kulturschaffende wollen die Beteiligten „Köpfe und Herzen öffnen für Fantasien von einer gerechteren, nachhaltigeren Welt“, sagt Intendant Christian Firmbach. „Wir sehen uns der Solidarität und zivilgesellschaftlichen Verantwortung verpflichtet.“

Zum Aktionswochenende in Karlsruhe beteiligen sich außerdem „internationale Partnerorganisationen und zahlreiche Vertreter und Vertreterinnen aus Kirche, Diakonie, Politik und Kultur“. Anschließend an das Theaterstück soll es ein Podiumsgespräch mit internationalen Gästen geben, darunter Vani D. Catanasiga.

Link: Zur Aktion „Kraft zum Leben schöpfen“