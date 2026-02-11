Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Eine Hand klebt eine lachende Sonne auf ein verregnetes Fenster.
Foto: Ildar Abulkhanov via gettyimages

Mutpost: Online-Briefe für Menschen in Krisen

Nachrichten & ThemenGesellschaft

Über die neue Plattform „Mutpost“ sollen Menschen in psychischen Notlagen Unterstützung und Begleitung erhalten. Das Ziel: Hoffnung schenken, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

Laut Angaben des Werner Felber Instituts ist Suizid die häufigste Todesursache bei Menschen unter 25 Jahren. Jedes Jahr nehmen sich in Deutschland demnach rund 10.000 Menschen das Leben. Die neue Plattform „Mutpost“ will Menschen in psychischen Krisen niedrigschwellig Hilfe leisten.

- Werbung -

Über ein Kontaktformular könnten persönliche Briefe geschrieben werden. Darin können Erfahrungen, Gedanken und Mutmach-Momente geteilt werden, teilte das initiierende Werner Felber Institut am Dienstag in Dresden mit. Die geprüften Briefe würden dann auf der Seite hochgeladen und sollen Menschen in Not Halt geben.

Wahre Geschichten, Trost und Motivation

Durch die echten Geschichten von Menschen, die Krisen überwunden haben, werde Hoffnung vermittelt und das Bewusstsein dafür gestärkt, dass schwierige Phasen überwindbar sind. „Gerade in schwierigen Lebensphasen kann es entscheidend sein, Hoffnung und Worte des Trostes zu finden, die zeigen: Du bist nicht allein“, erklärte die Vorstandsvorsitzende des Instituts, Ute Lewitzka. Zusätzlich biete die Plattform einen Soforthilfe-Button und eine Übersicht zu weiterführenden Angeboten und Anlaufstellen.

Die Idee zu „Mutpost“ kommt von der englischsprachigen Website „reasons to stay“ (deutsch: Gründe zu bleiben). Demnach startete Ben West das Projekt, nachdem sich sein Bruder Sam im Alter von 15 Jahren das Leben genommen hatte. Für die Website wurden bislang knapp 870.000 Briefe geschrieben.

Weiterlesen:

Christliche Hoffnung ist mehr als billiger Trost
Quelleepd

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.