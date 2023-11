Abtreibung: Kontroverse kirchliche Debatte um §218

Die Stellungnahme des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zur Neuregelung des Abtreibungsverbots hat eine innerkirchliche Debatte ausgelöst. Verschiedene Theologen bewerten den EKD-Vorschlag teils sehr unterschiedlich.

In der Debatte über die Neuregelung des Abtreibungsverbots haben sich der württembergische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl und der Stuttgarter katholische Bischof Gebhard Fürst für eine Beibehaltung der gesetzlichen Regelung ausgesprochen. Sie wollten auch zukünftig in einer zunehmend säkularer werdenden Gesellschaft für den Schutz des ungeborenen Lebens eintreten und zugleich an guten Rahmenbedingungen mitwirken, die es schwangeren Frauen und werdenden Vätern ermöglichen, „Ja zum Leben zu sagen“, heißt es in einer am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichten ökumenischen Erklärung.

Die Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hatte sich Mitte Oktober in einer Stellungnahme für eine teilweise Neuregelung außerhalb des Strafrechts ausgesprochen und sieht die Möglichkeit einer straffreien Abtreibung nach vorheriger verpflichtender Beratung bis zur 22. Schwangerschaftswoche. Bislang sind Abtreibungen nach Paragraf 218 Strafgesetzbuch illegal, bleiben aber unter bestimmten Bedingungen straffrei.

„EKD bleibt theologische Erklärung schuldig“

Gohl und Fürst kritisierten, mit dem Vorschlag verlasse man „den jahrzehntelangen ökumenischen Konsens in dieser Frage“ und schwäche auf Dauer die Bedeutung der Kirchen in ethischen Debatten. Eine abgestufte Fristenkonzeption, wie die EKD sie vorschlägt, unterscheide willkürlich verschiedene Schwangerschaftsstadien. Sie erhöhe mit der Verschiebung der Sanktionierung auf die 22. Woche den Druck auf die Schwangeren. Daneben bleibe der Vorschlag des Rates der EKD eine profunde theologische Erklärung schuldig.

Auch der Ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen (ÖAK) kritisierte den EKD-Entwurf. Die Konstruktion im Strafrecht, dass Schwangerschaftsabbrüche zwar gesetzeswidrig, aber bei Beachtung von Vorschriften straffrei bleiben, entspringe einem gesellschaftlichen Kompromiss, der sich als tragfähig erwiesen habe und der nicht „unbedacht“ aufgekündigt werden sollte, heißt es in einer Erklärung der Vorsitzenden des Arbeitskreises, des ehemaligen pfälzischen Kirchenpräsidenten Christian Schad und des katholischen Essener Bischofs Franz-Josef Overbeck, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt.

Schad und Overbeck widersprechen der Überlegung des EKD-Rates, von einer kontinuierlichen Zunahme des Lebensrechts des Ungeborenen und der Schutzpflicht ihm gegenüber im Verlauf der Schwangerschaft auszugehen. Ihrem Papier liegt die Überzeugung zugrunde, dass das menschliche Leben mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle beginnt.

Evangelische Allianz lehnt „Aufweichung“ von Paragraf 218 ab

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Rachel, selbst Mitglied im Rat der EKD, sieht die Stellungnahme des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für eine mögliche Änderung des Abtreibungsrechts kritisch. Rachel bezeichnete das Papier gegenüber der FAZ als „Paradigmenwechsel“, der ihm „große Sorge“ bereite.

Die theologisch konservative Deutsche Evangelische Allianz ist gegen eine Neuregelung des Paragrafen 218 im Strafgesetzbuch. „Eine Aufweichung des Paragrafen 218 lehnen wir als Evangelische Allianz ab“, erklärte Vorstand Frank Heinrich. Eine Pflichtberatung, wie auch die EKD sie fordere, müsste künftig „im Sinne einer lebensbejahenden Beratung“ durchgeführt werden, und dürfe nicht ein bloßer „Programmpunkt zum Abhaken“ sein. Die meisten Menschen in Deutschland gingen fälschlicherweise davon aus, dass Schwangerschaftsabbrüche völlig legal sind.

„Abtreibungen nicht primär strafrechtlich betrachten“

Mehrere evangelische Theologinnen und Theologen sprachen sich in einem „Zeitzeichen“-Beitrag (online) dagegen der EKD-Stellungnahme folgend dafür aus, Schwangerschaftsabbrüche nicht primär als strafrechtlich zu sanktionierendes Problem zu betrachten. Der Beitrag versteht sich als theologische Ausführung zu der EKD-Stellungnahme für die Kommission der Bundesregierung, die eine mögliche Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafrechts prüfen soll.

Die Autoren des Online-Beitrags fordern, konsequenter als bislang die sozialpolitischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen an den Anfang der Überlegungen zu stellen. Die strafrechtlichen Sanktionierungen, die selbstverständlich nicht vollständig ausgeschlossen werden könnten, sollten an deren Ende rücken. Es sei zynisch, das als „einen Rückschritt für den Lebensschutz“ zu kritisieren, mahnen sie. Autoren des Beitrags sind Petra Bahr, die Mitglied des Ethikrats ist, der ehemalige Vorsitzende des Ethikrats, Peter Dabrock, der Ethiker Reiner Anselm, und der Vizepräsident des EKD-Kirchenamts, Stephan Schaede.

Die Gesellschaft sei nie aus ihrer Verantwortung entlassen, für den Lebensschutz und damit primär für familienfreundliche und unterstützende Rahmenbedingungen Sorge zu tragen, schreiben die Autoren. Die Verantwortungslast dürfe nicht einfach auf den Schultern einer schwangeren Person liegen, und das auch noch so, „dass umstandslos mit dem Strafrecht als Drohkulisse gewunken wird, um ein sachgerechtes Verhalten einzufordern.“

„Lebensrecht von Beginn an“

Schwangere Frauen und Paare müssten Bedingungen vorfinden, die es ihnen ermöglichten, sich auch dann für ein Kind entscheiden zu können, wenn die Schwangerschaft ungeplant sei oder sich die Perspektiven der Frau oder des Paares im Laufe der Schwangerschaft verändert hätten, etwa durch wirtschaftliche Not, Partnerverlust oder auch pränataldiagnostische Befunde.

Die Autoren betonen, das in der schwangeren Frau heranwachsende menschliche Leben habe von Beginn an ein Lebensrecht. Werde diesem menschlichen Leben das Lebensrecht streitig gemacht, stelle sich unweigerlich die Schuldfrage. Eine Gesellschaft, die trotz einer im weltweiten Vergleich weit überdurchschnittlichen ökonomischen Lage, trotz Mahnungen der Sozialverbände, Kirchen und des Verfassungsgerichts nach wie vor nicht die Rahmenbedingungen geschaffen habe, um die seit langem nahezu konstant hohe Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen radikal zu reduzieren, mache sich „theologisch gesehen vor Gott“ schuldig.

Derweil veröffentlichte auch die Diakonie ihre Stellungnahme zur Diskussion um den Paragrafen 218, der Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich verbietet, nach einer Beratung und innerhalb einer bestimmten Frist aber straflos stellt. Sie plädiert wie die EKD, die Regeln im Strafrecht für frühe Schwangerschaften zu streichen. „Die derzeitige Situation, den Lebensschutz zu regeln, indem der Abbruch unter Strafe steht, ist unbefriedigend und nicht zeitgemäß“, heißt es darin. Anders als die EKD will die Diakonie auch nicht an einer Beratungspflicht vor einem Abbruch festhalten.

Die katholische Kirche lehnt eine Änderung des Abtreibungsrechts ab.

In einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen hatten sich im Mai rund 54 Prozent der Bundesbürger für eine Beibehaltung des Paragrafen 218 in seiner jetzigen Form ausgesprochen. 36 Prozent plädierten für die Abschaffung