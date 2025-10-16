Gelähmter soll mit Gehirn das Smartphone steuern

Ein Patient mit Querschnittslähmung hat in München eine Hirn-Computer-Schnittstelle erhalten – ein in Europa bislang einmaliger Eingriff. Der Ethikprofessor Marcello Ienca sieht darin eine moralische Pflicht.

Ein 25 Jahre alter Patient, der seit einem Verkehrsunfall mit 16 Jahren vom Hals abwärts gelähmt ist, hat in München in einer fünfstündigen Operation eine Hirn-Computer-Schnittstelle erhalten, ein laut TU München in Europa bislang einmaliger Eingriff. Künftig soll er dadurch sein Smartphone und einen Roboterarm mit Gedanken steuern können. Die Operation führte ein Forscherteam des Klinikums Rechts der Isar der TU durch, das nun weitere Betroffene für eine Studie sucht.

„Ich erhoffe mir, dass ich wieder selbständig essen und trinken kann und etwas weniger Hilfe im Alltag benötige“, zitiert die TU den Patienten. Über einen Zeitungsbericht sei er auf die Studie „Künstliche Intelligenz für Neurodefizite“ am TUM Klinikum aufmerksam geworden. „Ich bin immer positiv. Ich habe immer viel Hoffnung. Das ist mein Antrieb. Ich bin stolz, dass ich mithelfen kann, die Forschung voranzubringen.“

Bereits 2022 hatte das Team der TU München einer Schlaganfallpatientin mit Sprachstörung eine solche Schnittstelle eingesetzt.

„Eingriff ethisch geboten“

Der Münchner Ethik-Professor Marcello Ienca hält einen solchen Eingriff bei einem querschnittsgelähmten Patienten für ethisch geboten. Ienca sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), jede Forschung müsse «die Würde, Freiheit und Integrität des Menschen achten. Aber solange diese Grundprinzipien gewahrt bleiben, ist es nicht nur vertretbar, sondern geradezu eine moralische Verpflichtung, solche Entwicklungen voranzutreiben.» Das TUM-Team treffe nach dem Prinzip «patient first» (dt: Patient zuerst) alle Entscheidungen im engen Austausch mit dem Patienten, erklärte er.

Der Ethik-Professor der Uni, der das Projekt eng begleitet, bescheinigte der Studie einen außergewöhnlich gründlichen Aufklärungsprozess. Die Betroffenen müssten nachvollziehen können, was die Operation bedeute, welche Chancen realistisch seien und welche Risiken bestünden. «Nur wenn diese Informationen transparent und verständlich vermittelt werden, kann man von echter Selbstbestimmung sprechen», hob Ienca hervor. Die Forschenden führten zudem regelmäßig Gespräche mit dem Patienten über seine Erfahrungen und sein Wohlbefinden.

„Patient darf nicht Mittel zum Zweck sein“

Der Patient dürfe nie Mittel zum Zweck der Forschung sein, sondern die Forschung stehe im Dienst des Menschen. «Ziel ist es immer, seine Lebensqualität und Selbstständigkeit zu verbessern», sagte Ienca. Aktuell gibt es nach seinen Worten keine sicheren Hinweise, dass Brain-Computer-Interfaces die Persönlichkeit «verändern». Sie könnten beim Patienten jedoch ein neues Gefühl von Kontrolle oder Abhängigkeit von Technik hervorrufen. Neben der psychologischen Betreuung achte das Team auch darauf, «wie sich das Erleben des Patienten im Alltag verändert. Ziel ist, die Autonomie zu stärken, und nicht, sie zu gefährden.»

Wichtig seien zudem klare Sicherheitsstandards und ein kontinuierliches Monitoring. Patienten dürften mit möglichen Fehlfunktionen nicht alleingelassen werden, sagte Ienca. «Ehrlichkeit ist hier der beste Schutz vor Enttäuschung», erklärte der Ethik-Professor, der die gewonnen neuronalen Daten «hochsensibel» nannte. «Sie müssen daher mit derselben Sorgfalt behandelt werden wie genetische oder medizinische Hochrisikodaten», verlangte er.

In Deutschland leben laut TUM etwa 140.000 Menschen mit Querschnittslähmung. Durch Unfälle, Tumore, Entzündungen oder Veränderungen der Wirbelsäule kommen jährlich rund 2.400 Betroffene neu hinzu.

Video der TU München:

