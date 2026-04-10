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Ein Restaurant hinter einem Absperrband, das Fenster ist eingeschlagen, ein Mann von der Kriminalpolizei macht sich Notizen
Foto: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Anschlag auf jüdisches Restaurant in München

Nachrichten & ThemenGesellschaft

Unbekannte haben in München ein jüdisches Restaurant angegriffen. Die Polizei geht von einem antisemitischen Motiv aus.

Nach einem mutmaßlichen antisemitischen Anschlag auf ein jüdisches Restaurant in der Münchner Maxvorstadt hat die Konferenz der Europäischen Rabbiner vor wachsendem Hass gegen Juden gewarnt. «Dieser Anschlag ist kein Einzelfall, sondern Teil eines gefährlichen Trends, den wir seit dem 7. Oktober 2023 sehen», sagte Generalsekretär Gady Gronich am Freitag.

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Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro, verletzt wurde niemand. Die Polizei gehe derzeit von einem antisemitischen Motiv aus, hieß es in einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft München.

„Angriff auf unser Zusammenleben“

«Ein Angriff auf ein jüdisches Restaurant ist feige und ein Angriff auf unser Zusammenleben», sagte Rabbiner-Generalsekretär Gronich. München sei bislang ein sicherer Ort für Juden gewesen und müsse es bleiben. Es brauche «eine klare Kante» gegenüber Antisemitismus, mit harten Strafen. «Antisemitismus ist kein jüdisches Problem, es ist eine Bedrohung für uns alle und unsere Demokratie», sagte er.

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