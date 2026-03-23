Linke will gegen Antisemitismus in der Partei vorgehen

Der Linkspartei werden seit Jahren antisemitische Tendenzen vorgeworfen. Nun will die Parteispitze Konsequenzen ziehen.

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Nach anhaltenden Antisemitismus-Vorwürfen hat die Parteiführung der Linken einen Antrag für den Bundesparteitag im Juni formuliert. Wie die Tagesschau berichtet, heißt es in dem Papier wörtlich: „Die Linke stellt sich gegen jede Form von Antisemitismus (…) und gegen die Instrumentalisierung des Nahostkonflikts für innenpolitische Hetze.“

Zuletzt hatte ein Beschluss des niedersächsischen Landesverbandes für viel Kritik gesorgt, in dem von „Apartheid“ und „Genozid“ durch die israelische Regierung die Rede war. Brandenburgs Antisemitismusbeauftragter Andreas Büttner war daraufhin aus der Linkspartei ausgetreten. Die Parteichefs Ines Schwerdtner und Jan van Aken distanzierten sich von dem Beschluss. Auch der niedersächsische Landesvorstand der Partei reagierte – mit Verspätung. In einer Erklärung vom 20. März heißt es: „Für uns ist klar: Jüdisches Leben muss geschützt werden – überall und jederzeit. Antisemitismus hat in unserer Partei keinen Platz. Ebenso stehen für uns das Existenzrecht Israels und das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat außer Frage.“

Selbstbestimmung für Israeliten und Palästinenser

Im jetzt vorgelegten Antrag fordert die Parteiführung der Linken ein klares Bekenntnis zum Existenzrecht Israels und zu einer „integrativen Zweistaatenlösung“. Die „Massaker“ der Hamas am 7. Oktober werden darin verurteilt – allerdings ebenso scharf das Vorgehen der israelischen Regierung im Gazastreifen. Das Papier versucht, zwischen unterschiedlichen Positionen in der Partei zu vermitteln. Die Mehrheit der Mitglieder sei davon überzeugt, dass in Gaza ein „Völkermord“ geschehe, heißt es. Wer dies anders sehe, dem solle jedoch nicht fälschlicherweise unterstellt werden, er würde damit „die israelischen Kriegsverbrechen leugnen oder gar unterstützen.“

Das Dokument soll in den kommenden Wochen in den Landesverbänden diskutiert und bis zum Bundesparteitag in Potsdam überarbeitet werden.

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