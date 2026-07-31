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Hände halten Davidsstern aus Stoff
Symbolbild: SandraMatic / iStock / Getty Images Plus

Jüdische Allgemeine:

Hitlergruß und Morddrohung – Antisemitismus ohne Scham

Gesellschaft

Ein jüdischer Gemeindevorsitzender in Berlin-Mitte wird bedroht, ein Mann zeigt den Hitlergruß. Dann greift die Polizei ein.

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Wie die Jüdische Allgemeine berichtet, ist Pavel Lyubarsky, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Kahal Adass Jisroel in Berlin-Mitte, auf dem Weg zum Schabbatgottesdienst antisemitisch beleidigt und bedroht worden. Nach seinen Angaben rief ihm ein junger Mann in der Nähe der Synagoge in der Brunnenstraße auf Englisch eine Todesdrohung zu.

An der Synagoge fand zum Zeitpunkt des Vorfalls eine Mahnwache statt, die seit einem versuchten Brandanschlag auf das Gemeindezentrum im Jahr 2023 regelmäßig abgehalten wird. Nachdem Teilnehmer der Mahnwache die beiden Männer filmten, habe einer von ihnen mehrfach den Hitlergruß gezeigt. Eine bereits vor Ort befindliche Polizeistreife griff ein und hielt den Mann an.

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