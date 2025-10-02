Musik verbindet: Deutschland singt zum 35. Jahrestag der Einheit

Am Tag der Deutschen Einheit erklingen an über 250 Orten in Deutschland Lieder der Hoffnung. Auch ein neuer Song zur Einheit wird uraufgeführt.

An bundesweit mehr als 250 Orten singen am Tag der Deutschen Einheit Musikgruppen und Chöre zum 35. Jubiläum der Wiedervereinigung. Damit solle ein «sicht- und hörbares Hoffnungszeichen» gesetzt werden, sagte die Projektmanagerin der Initiative «3. Oktober – Deutschland singt und klingt», Dorothee Frauenlob, am Donnerstag in Berlin. Das gemeinschaftliche Singen unter dem Jahresmotto «Miteinander in Einheit» findet von 19 bis 20 Uhr statt.

Zum Programm gehören auch fünf christliche bzw. religiöse Lieder, so wie „Großer Gott, wir loben dich“, „Go down, Moses“, „Hevenu Shalom Alechem“ und „Von guten Mächten wunderbar geborgen“.

Zudem hatte die Initiative gemeinsam mit dem Deutschen Musikrat den Wettbewerb «Deutschland schreibt ein Lied der Einheit» ausgerichtet. Gewinner war Elias Knubben aus Kirchheim unter Teck mit seinem Lied «Wer wollen wir sein», ein jazzig-rockiger Song, der Themen wie Migration, Diversität und kulturelle Identität verbindet. Aufgeführt wird das Lied am 3. Oktober auf dem Römerberg in Frankfurt am Main.

Die Hauptveranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit findet in diesem Jahr in Saarbrücken statt, Schirmherrin ist die Ministerpräsidentin des Saarlands und Präsidentin des Bundesrats, Anke Rehlinger (SPD).

