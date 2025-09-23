Wie ein Berliner Verein Straßenkindern Hoffnung gibt

Ein Ort der Hoffnung für Kinder ohne Zuhause – das ist seit 25 Jahren die Mission des Vereins Straßenkinder. Jetzt wagt der Verein einen neuen Schritt.

In Berlin‑Lichtenberg entsteht mit der „BUTZE“ ein bundesweit einzigartiges Straßenkinderhaus, das im Frühjahr 2026 in Betrieb gehen soll, heißt es auf der Homepage. Auf sieben Etagen und rund 3.650 Quadratmetern bündelt das Zentrum Notunterkünfte, Übergangswohnungen und Beratungsangebote – bis hin zu Wärmestube, Großküche, Dusch‑ und Waschräumen, Kleiderkammer sowie Werkstätten und Schulungsräumen. Finanziert wird das Projekt laut Verein vollständig aus Spenden; das Investitionsvolumen liege bei rund 21 Millionen Euro. „Die BUTZE ist nicht nur ein Gebäude, sondern ein Ort der Hoffnung und des Neuanfangs“, sagt der Vereinsvorsitzende Eckhard Baumann.

Zum Jubiläum blickt der Träger auf gewachsene Strukturen in Berlin zurück. Ein Dreh‑ und Angelpunkt ist seit 2010 das Kinder‑ und Jugendhaus BOLLE in Marzahn, das täglich Kinder und Jugendliche mit Bildungs‑, Freizeit‑ und Unterstützungsangeboten erreicht, heißt es im Jubiläumsbericht.

Die BUTZE reagiert auf eine belastbare, aber oft unterschätzte Lage: In Deutschland leben Schätzungen zufolge rund 6.500 Minderjährige auf der Straße; insgesamt sprechen Studien von mehreren zehntausend Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne festen Wohnsitz.

Hintergrund: Der Verein verweist in seinen Veröffentlichungen auf 25 Jahre Tätigkeit; erste Initiativen reichen in die 1990er Jahre zurück. Der Jubiläumsbericht und die BUTZE‑Projektseite geben einen kompakten Überblick über Geschichte, Struktur und Ausbaupläne des Trägers.