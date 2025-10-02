Bei Jesus zur Ruhe kommen

Was ist Verantwortlichen in Kirchen und christlichen Werken in diesen herausfordernden Zeiten wirklich wichtig? Ein Blick auf die Geschichte von Jesus und der Sturmstillung.

Von Merle Schwarz (Bundessekretärin im Bund FeG).

Mich fasziniert Jesus, der mitten im Sturm ruhig schläft. Diese Geschichte im vierten Kapitel des Markusevangeliums ist mir gerade besonders nah. Wie kann er das? Und warum kann ich das nicht?

Ich bin Jahrgang 1976 und muss zugeben, dass ich im Blick auf die Welt, unser Land und auch unsere Gemeinden noch nie so unruhig und besorgt war wie jetzt. Und damit teile ich vermutlich das Lebensgefühl vieler. Noch nie war es so schwer vorherzusagen, wohin wir uns gerade entwickeln und was noch alles auf uns zukommen wird. Wir reden von der „Polykrise“ und ja – wir haben nicht nur ein Problem, wir haben viele. Die Systeme, in denen wir leben und arbeiten, sind nicht mehr nur komplex oder kompliziert. Sie sind zum Teil von chaotischer Natur und keiner weiß zu sagen, wie wir wieder in ruhigere Gewässer kommen.

Mich treibt das um. Bis in meine Träume. Und wenn ich so manches Mal nachts aufwache, fange ich an zu grübeln und nach Lösungen zu suchen. Aber ohne Erfolg. Ich schlafe im Sturm nicht wirklich gut. Nur einer tut das. Mein bester Freund, der jetzt schon um den Ausgang der Geschichte weiß. Der alles dafür gegeben hat, dass es am Ende gut werden wird.

Jetzt erst recht

Jesus ist mit uns im Boot. Ansprechbar und hilfsbereit. „Warum habt ihr solche Angst?“, fragt er. „Habt ihr immer noch keinen Glauben?“ Genau das ist das Gebot der Stunde: jetzt erst recht mutig zu glauben. Sich auf den zu besinnen, der uns trägt und hält. Jesus in unsere Situation miteinzubeziehen und ihn zu bitten, dass er uns helfe und den Weg zeigen möge, den wir gehen können. Wir haben den Gebieter über den Sturm mit an Bord!

Ich erlebe, wie mein Herz und mein Kopf mit Blick auf Jesus zur Ruhe kommen. Ich sehe, ich bin nicht allein unterwegs. Gemeinsam haben wir den einen Herrn (!), der uns ans sichere Ufer bringen wird. Ich wünsche mir, dass diese Zusage uns wieder Ruhe schenkt. Ich wünsche mir, dass sie uns in unseren Kirchen und Gemeinden wieder zur Gewissheit wird, uns zusammenrücken und stark werden lässt, als eine Gemeinschaft, die auch in diesen Zeiten begründet Hoffnung hat, weil sie Jesus in ihrer Mitte weiß.

Wir können auf diese Weise wieder echtes Licht sein und unseren Mitmenschen dabei helfen, wieder mit Optimismus nach vorn zu schauen. Also: Mutig glauben und alles Vertrauen auf Jesus setzen, das war schon damals –und ist es auch heute – das Gebot der Stunde!

Bewegt von Gottes Liebe Gemeinden bauen

Ich arbeite als Bundessekretärin im Bund Freier evangelischer Gemeinden. Ich bin unterwegs, berate Gemeinden und bin Teil der Leitung unseres Gemeindebundes. Seit einiger Zeit treibt uns in diesem Kreis die Frage um, wie es uns gelingen kann, das Evangelium wieder mit Erfolg ins Land zu bringen. Wir leben in Zeiten, in denen die Kirchen immer leerer werden, das Wissen um die Bibel immer mehr abnimmt und der Glaube an Gott, an Jesus und den Heiligen Geist von den meisten Menschen abgelehnt wird. Wir sind als bekennende Christen schon lange keine Mehrheit mehr in unserem Land.

Wir konnten uns bis vor kurzem als Bund Freier evangelischer Gemeinden noch „rühmen“, trotzdem zu wachsen. Das ist nun aber auch vorbei, wie uns die Statistik der letzten vier Jahre nüchtern aufgezeigt hat. Zwei Drittel unserer Gemeinden sind geschrumpft. Einige sogar deutlich. Das ist das erste Mal in unserer Bundesgeschichte, dass wir das schwarz auf weiß auf dem Papier stehen haben. Und es treibt uns um. Macht uns fragend, wie es dazu kommen konnte. Und wie wir diesen Trend in unserem Land, in den Kirchen – und ja, auch bei uns – umkehren können.

„Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden“ – so lautet unser Bundesmotto und dem wollen wir folgen. Wollen Gemeinden bauen, die sich „anfühlen wie ein Fest“, so wie es in der Erweiterung zum Motto lautet. Wir nehmen wahr, wie viele unserer Gemeinden gerade dabei sind, aufzubrechen, neue Ideen zu entwickeln und alte Konzepte zu überdenken. Trotz des allgemeinen Negativtrends sind zuletzt wieder mehr junge Menschen bei uns zum Glauben gekommen. Das ermutigt mich und macht mir Freude. Und es lässt uns gemeinsam nach vorn blicken.

Merle Schwarz ist Bundessekretärin der Region West im Bund Freier evangelischer Gemeinden.