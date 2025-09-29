Bischof Bilz: „Die Veränderung in unserer Kirche ist nicht aufzuhalten!“

Was ist Verantwortlichen in Kirchen und christlichen Werken in diesen herausfordernden Zeiten wirklich wichtig? Heute: Tobias Bilz (evangelischer Bischof, Sachsen).

Wenn Leute mal auf Ihre Bischofszeit zurückgucken, wofür wollen Sie da bekannt sein? Der Bischof Bilz, der stand für …

Tobias Bilz: Darüber denke ich nicht nach. Die Urteile der Nachwelt sind etwas Geheimnisvolles. Wir haben oft die Situation, dass manches, das im Moment gehypt wird, später eher kritisch gesehen wird. Und anderes, welches im Moment überhaupt nicht opportun ist und von niemandem geliebt wird, später unerwartet Fahrt aufnimmt. Die Leute sagen dann, dass jemand weitsichtig war, vielleicht sogar seiner Zeit voraus. Mir kommt Paulus in den Sinn, der im Brief an die Korinther sagt: „Ich beurteile mich selbst nicht, sondern ich lege das in Gottes Hand.“ Das ist ein Lebensstil, den ich verheißungsvoller finde.

Sie sind ja in einem evangelischen Pfarrhaus in der DDR aufgewachsen, Ihr Vater war Pfarrer, Ihre drei Brüder sind es heute auch. Sie waren Mitte 20, als die Wende kam – und sind jetzt Bischof im vereinigten Deutschland. Was sind die markantesten Unterschiede im Vergleich der Zeiten?

Es ist schon so, dass Christen zu DDR-Zeiten gesellschaftlich ausgegrenzt waren. Wir haben ja praktisch in einer Art Ghetto gelebt, manche würden sagen: in einer Burg. Der Sozialismus der DDR hat die Kirchen ausgezehrt, nachdem sie bereits durch den Nationalsozialismus systematisch geschwächt worden waren: Nach dem Zweiten Weltkrieg waren formal trotzdem noch beinahe alle Deutschen Kirchenmitglieder, Ende der Achtzigerjahre waren es in der DDR noch 25 Prozent der Bevölkerung.

Und dann war nach der Wende plötzlich das Land offen, die Gesellschaft wollte gestaltet werden, und die Kirche war auf einmal ein Teil davon. Es ist gut und wichtig, gesellschaftlich das einzubringen, was unseren Glauben ausmacht. Es bleibt zugleich eine Gratwanderung: einerseits ein eigenes Profil behalten, andererseits uns aber auch ins Gemeinwesen hineinzugeben.

Stehe ich immer noch für diese Wirklichkeit des Reiches Gottes oder sind irdische Wirklichkeiten so mächtig, dass ich diese Grundhaltung verliere? Tobias Bilz

Manche im Westen sagen: „Das, was die Christen in der DDR gelernt haben, brauchen wir auch zukünftig wieder, wenn wir Minderheit werden, in der Gesellschaft.“

Ich bin selbst Pfarrerssohn. Mein Vater hat uns immer vermittelt, dass wir nicht nur in der DDR leben, sondern auch in einer anderen Wirklichkeit, im Reich Gottes, das in der Welt sichtbar wird. Das hat uns geprägt und hat uns auch aufrecht stehen lassen in den DDR-Verhältnissen. Vielleicht brauchen wir das heute wieder mehr. In einer Zeit, in der wir uns als Christen viel selbstverständlicher überall bewegen können, stellt sich die Frage: Stehe ich immer noch für diese Wirklichkeit des Reiches Gottes oder sind irdische Wirklichkeiten so mächtig, dass ich diese Grundhaltung verliere?

Nehmen Sie uns doch mal mit: Sie sind seit fünf Jahren Bischof, was hat sich in Ihrer Kirche geändert in diesen Jahren?

Es gibt weniger theologische Grabenkämpfe. Wir haben vielleicht auch gelernt aus dieser Krise, dass wir einfach zusammenhalten müssen. Einheit ist etwas ganz Wichtiges. Das beinhaltet, dass die Menschen unterschiedliche Anliegen und verschiedene Prägungen haben. Das kennzeichnet auch uns Protestanten: im Umgang, auch im Stil, wie man seinen Glauben, seine Überzeugungen lebt. Dabei respektvoll mit den Verhaltensweisen der anderen umzugehen, das ist in der letzten Zeit gewachsen.

Als Bischof sind Sie zugleich Bewahrer und Beweger. Was liegt Ihnen näher?

Beides gehört zu meiner Aufgabenbeschreibung: Der Bischof leitet die Kirche mit Gottes Wort. Insgesamt würde ich sagen, dass unsere Kirche einen guten Weg geht zwischen Bewahren und Bewegen. Wir haben viele reiche Glaubenstraditionen in unserer Landeskirche, die wir gut pflegen. Daneben gibt es trotzdem auch Aufbrüche, weil wir alle spüren: Wir sind in einer großen Umbruchszeit. Viele Selbstverständlichkeiten werden hinterfragt. Wir probieren Neues aus.

Nennen Sie doch mal ein Thema, bei dem sich das spannungsvoll anfühlt.

Die Leute sagen in jedem Dorf: „Hier steht eine Kirche, und da war früher immer ein Pfarrer!“ Wir müssen das irgendwie organisieren und aufrechterhalten.

Ich habe die Aufgabe, Menschen zu Neuem zu ermutigen. Die Veränderung in unserer Kirche ist nicht aufzuhalten. Trotzdem verstehe ich den Wunsch nach Sicherheit, nach Kontinuität. Die meisten Menschen sehnen sich nicht nach Veränderungen. Da fällt schon mal der Satz: „Es ist so viel Unruhe in der Welt. Können nicht wenigstens bei der Kirche die Dinge beim Alten bleiben?“ Nun ist das aber auch nicht die Verheißung, die uns in der Schrift gegeben ist, dass wir in stabilen Verhältnissen durch diese Welt kommen. Sondern wir haben viele Texte in der Bibel, die sagen, das ist eine herausfordernde Wanderung, die gelegentlich auch durch Wüsten geht. Das ist so eine Spannung, in der ich lebe.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Martin Gundlach, Redaktionsleiter der Zeitschrift AUFATMEN.

Dr. Tobias Bilz (*1964) ist seit 2020 Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und seit 2024 auch stellvertretender Vorsitzender des Rates der EKD.