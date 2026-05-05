Evangelische Allianz vernetzt Gemeinden und Prediger

Prediger gesucht? Das neue Onlineportal Kanzel24 soll Kirchen, Gemeinden und Veranstaltende vernetzen.

Die Evangelische Allianz in Deutschland hat eine neue Online-Plattform gestartet. Kanzel24 soll Kirchen, Gemeinden und Veranstaltende mit qualifizierten Referentinnen und Referenten für Predigten, Seminare, Moderationen und weitere Formate zusammenbringen. Alle auf der Plattform gelisteten Personen haben der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz zugestimmt, heißt es.

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Hintergrund des Projekts sei die „zunehmende Herausforderung“ in vielen Gemeinden, geeignete Predigerinnen und Prediger oder Rednerinnen und Redner für andere Anlässe zu finden, heißt es. Das Portal „bringt Gemeinden und Prediger zusammen, damit die Botschaft Jesu kraftvoll gehört wird“, sagt Reinhardt Schink, Vorstand der Evangelischen Allianz. Die Plattform richtet sich sowohl an Referentinnen und Referenten als auch an Gemeinden und christliche Werke. Interessierte können sich als Redner/in registrieren oder gezielt nach passenden Personen suchen.

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