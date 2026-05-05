- Werbung -
Blick von der Kanzel in den Kirchsaal Gottesdienst
Symbolbild: brazzo / iStock / Getty Images Plus

Evangelische Allianz vernetzt Gemeinden und Prediger

Nachrichten & ThemenKirche & Gemeinde

Prediger gesucht? Das neue Onlineportal Kanzel24 soll Kirchen, Gemeinden und Veranstaltende vernetzen.

Die Evangelische Allianz in Deutschland hat eine neue Online-Plattform gestartet. Kanzel24 soll Kirchen, Gemeinden und Veranstaltende mit qualifizierten Referentinnen und Referenten für Predigten, Seminare, Moderationen und weitere Formate zusammenbringen. Alle auf der Plattform gelisteten Personen haben der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz zugestimmt, heißt es.

- Werbung -

Hintergrund des Projekts sei die „zunehmende Herausforderung“ in vielen Gemeinden, geeignete Predigerinnen und Prediger oder Rednerinnen und Redner für andere Anlässe zu finden, heißt es. Das Portal „bringt Gemeinden und Prediger zusammen, damit die Botschaft Jesu kraftvoll gehört wird“, sagt Reinhardt Schink, Vorstand der Evangelischen Allianz. Die Plattform richtet sich sowohl an Referentinnen und Referenten als auch an Gemeinden und christliche Werke. Interessierte können sich als Redner/in registrieren oder gezielt nach passenden Personen suchen.

Mehr zum Thema:

Predigt in der Krise?
Spricht Gott auch durch KI?

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!