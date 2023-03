Darum steckt die Predigt in der Krise

Viele Predigten sind belanglos, meint Steffen Kern, Präses des Gnadauer Verbands. Er nennt fünf Gründe – und sieben Tipps für eine gute Predigt.

Predigen ist eine Kunst. Und ein Wagnis. Wer auf Kanzel oder Bühne steigt, riskiert was. Die Erwartungen sind immens: Die Predigt soll gefallen und provozieren. Anstöße geben, aber nicht anstößig sein. Unterhaltsam und tiefgehend. Kurz und zugleich gehaltvoll. Aktuell, politisch und persönlich. Relevant eben. Für manche etablierten Hörer soll sie vor allem eines: ihre jeweiligen theologischen oder politischen Positionen bestätigen. Fazit: Eigentlich kannst du als Predigerin oder Prediger nur scheitern.

Dazu kommt: Viele erwarten von einer Predigt überhaupt nichts mehr. Wer will schon Sonntagsreden hören? Der Lobpreis ist entscheidend. Und wenn die Musik nicht passt, ist hoffentlich der Kaffee nach dem Gottesdienst gut. Koffein scheint erwecklicher als eine Predigt.

In diesen Chor stimme ich nicht ein. Ich freue mich zumindest immer wieder über „gute“ Predigten. Sie schmecken nicht immer außergewöhnlich, aber machen doch satt. Das ist schon viel. Und ich halte mit den Reformatoren fest: Die Predigt ist das Zentrum des evangelischen Gottesdienstes. Musik, Format, Liturgie, Moderation, Setting, … alles wichtig, aber auf die Predigt kommt es an. Die Frage ist: Wann ist eine Predigt gut? Ehrlich gesagt: Ich fürchte, die Predigt steckt in einer Krise. Zumindest ist sie gefährdet. Ein paar Gefährdungen nenne ich – durchaus selbstkritisch.

Oberflächliche Routine: Predigt als geistiges Fastfood

Eine gute Predigt braucht Vorbereitung. Zeit, die viele nicht haben. Ein ganzer Arbeitstag Vorbereitung, wie im Lehrbuch empfohlen, ist schlicht Illusion. Aber eine Predigt hat erst dann die Chance, gut zu werden, wenn ein Bibeltext durchdrungen wird. Die Schrift auslegen braucht Zeit. Ein Bibeltext muss beim Meditieren die Kraft bekommen, die Gewohnheiten des eigenen Denkens zu durchbrechen.

Wir predigen allzu oft Gewohntes. Viele Predigten sind Routine. Es sind die immer gleichen Steckenpferde, die mal links-, mal rechtsherum durchs Kirchenschiff getrieben werden. Viel Oberflächliches. Schnell zusammen kopiert aus Predigthilfen und Internet. Geistiges Fastfood. All das darf sein, aber nicht zur Regel werden. Sonst wird die Predigt ein Produkt der Gewohnheit. Und belanglos.

Halbwissenschaftliche Spekulationen: Predigt ohne Saft und Kraft

Es gibt Predigten, die den Bibeltext mehr entfremden als nahebringen. Der Text wird historisch analysiert. Manchmal wird ein Kurzreferat aus dem exegetischen Proseminar gehalten. Man nennt eine wahrscheinliche Situation, in der der Text entstanden sein könnte, und sucht dann krampfhaft nach Parallelen zu heute. So soll der Text aktuell werden: Vergleichbare Verhältnisse von damals und heute sollen die Brücke schlagen. Aber das funktioniert nicht.

Ein Text ist nicht dann von Belang für mich, wenn ich einige Parallelen zwischen damals und heute höre. So ein Konstrukt ist kraftlos. Nichts, was mich im Leben und Sterben trägt. Ein Wort trifft mich nur dann, wenn es mir zugesprochen wird. Das aber wagen viele Predigerinnen und Prediger nicht. Oder zu selten.

Selbstverliebte Ideen: Predigt ohne Bibelbezug

Immer häufiger fällt mir auf: Viele Predigten sind keine Schriftauslegung mehr. Manche reden schlicht über ein Thema. Über das, was sie innerlich bewegt. Zitieren Bibelverse, wie sie ihnen in den Kram passen. Oft völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Gerade evangelikale Reden leiden an einer seltsamen Schriftvergessenheit.

Die Predigt heißt auch nicht mehr Predigt, sondern „Message“, „Speech“, „Input“ … Der Prediger wird zum „Speaker“. Die Person tritt nicht hinter die Rede zurück, sondern rückt nach vorn. Sie präsentiert spirituelle Egotrips. Was der Geist ihr unmittelbar zeigt, scheint viel relevanter zu sein. Ein verheerender Trugschluss. Eine gute Predigt ist Schriftauslegung. Ohne die Bibel als Grundlage verliert sie ihre Mitte, ihre Kraft und Autorität.

Harmlose Seelenmassage: Predigt erschöpft sich im Psychologischen

Predigten sollen lebensnah sein. Ganz bestimmt. Es mag auch Predigten geben, die vor allem theologische Richtigkeiten formulieren und irgendwie weltfremd daherkommen. Das scheint mir aber eher seltener zu sein. Häufiger begegnen mir Predigten, die viel Psychologie enthalten und vor allem zur Selbstannahme ermutigen. Das ist nichts Schlechtes, aber nicht hinreichend.

Manchmal kommen sie mir vor wie ein christlich garnierter Abklatsch von Dale Carnegies „Sorge dich nicht, lebe!“ Geschmeidig, wohlfeil und gut gemeint. Jesus, der Lebensratgeber und Seelentröster. Aber das Evangelium ist mehr als „positives Denken“ und auch mehr als ein allgemeines Angenommen-Sein. Es gibt eine allzu harmlose „Du bist angenommen, wie du bist“-Predigt. Immer wieder frage ich mich selbst, ob ich das Evangelium zu billig und zu seicht predige.

Ethische Versuchung: Predigt erschöpft sich in Handlungsanweisungen und Appellen

Es ist eine seltsame Neigung, die Evangelikale und Liberale gleichermaßen erfasst: Wir neigen dazu, das Evangelium von Jesus Christus durch die Rede über christliche Werte und Werke zu ersetzen. Die Einen reden mehr über geistliches Leben, ihre Sexualmoral und den missionarischen Auftrag; die Anderen über Klimaschutz, ein einfacheres Leben mit weniger CO₂-Verbrauch und weniger Fleischkonsum. Wir bleiben im Ethischen stecken.

Die Botschaft von der freien Gnade Gottes in Jesus Christus gerät in den Hintergrund. Es gibt wohl so etwas wie eine ethische Versuchung für Predigende. Die „Werkerei“ ist eine bleibende Gefährdung reformatorischer Predigt.

Verfehltes Thema: Predigt erschöpft sich im Politischen

Keine Frage, politische Predigten sind notwendig. Das Evangelium hat eine öffentliche Relevanz. Und politische Predigten können Schlagzeilen machen: Wer sagt, dass nichts oder vielleicht doch etwas gut sei in Afghanistan, gewinnt Aufmerksamkeit. Wer für oder gegen Waffenlieferungen predigt, ebenso. Klimaschutz, Lebensschutz, Menschenrechte, Schutz von Geflüchteten – alles wichtig.

Es braucht Klartext. Politik ist wichtig. Aber lasst uns immer fragen, was von Gottes Wort her wirklich politisch zu sagen ist und was nicht. Vor allem: Das Evangelium ist mehr als ein Anspruch an politisches Handeln. Kanzelreden, die sich im Politischen erschöpfen, haben ihr Thema verfehlt.

Dennoch: Freiheit zum Reden!

Bei so viel Fettnäpfchen: Wer kann da noch entspannt predigen? Wie gewinnen wir die Freiheit zurück? Wie reden wir unbefangen? Gut, wenn wir nicht nur auf die Abgründe links und rechts sehen, sondern auf den Weg. Gott wirkt durch seinen Geist. Damit rechnen wir. Trotz unserer Unzulänglichkeiten. Gott selbst redet. Dieses Versprechen entlastet. Das gibt eine große Freiheit und Gelassenheit zum Predigen. Darum zum Schluss sieben Freiheiten:

Eine gute Predigt schöpft aus dem Bibeltext. Betend, meditierend, forschend wird schlicht das zur Sprache gebracht, was dasteht. Eine gute Predigt macht Jesus Christus groß und gewiss. Wenn nur Christus als Gottes Sohn und Befreier vor Augen gemalt wird, ist alles gewonnen. Eine gute Predigt ist immer auch Kreuzespredigt. Gott ist, entgegen aller Zweifel, für mich, verlässlich in Zeit und Ewigkeit – das wird eindeutig nur am Kreuz. Eine gute Predigt spricht die Gnade Gottes zu. Eine gute Predigt hat darum den Grundton der Freude. Sie weiß um Trost im Leiden und Hoffnung im Sterben. Eine gute Predigt hält sich mit Spekulationen zurück, aber sie spricht Gottes Wort in verschiedene Lebenssituationen hinein, durchaus aktuell, gesellschaftskritisch und wo nötig provokativ. Eine gute Predigt bietet durchaus Lebenshilfe, hat eine psychologische Dimension, formuliert ethische Ansprüche und politische Konsequenzen – all das vom Zentrum aus, Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen.

Steffen Kern ist Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbands.