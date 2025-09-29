FeG-Bundestag: Aufbruch, neue Gemeinden und Aufarbeitung

„Hin zu den Menschen“ – unter diesem Motto tagte der Bundestag der Freien evangelischen Gemeinden (FeG). Neben der Aufnahme neuer Gemeinden beschlossen die Delegierten Schritte zur Prävention und Aufarbeitung sexueller Gewalt.

Der FeG-Bundestag, das oberste Gremium des Bundes FeG, tagte am 27. September im Kronberg-Forum in Ewersbach. Präses Henrik Otto rief in seinem „Wort des Präses“ zu mehr Mut und Offenheit auf, heißt es im Bericht auf der FeG-Homepage. Nach den Corona-Jahren sei eine Erholung spürbar. Er sei überzeugt, dass das freikirchliche Modell nach wie vor sehr gut in diese Zeit der Individualisierung passe. Gleichzeitig gebe es aber mehrere „Vitalitäts-Marker“, die es für die eine gute Zukunft brauche: FeGs müssten aus der Komfortzone heraustreten und zu den Menschen aufbrechen. Gemeinden sollten Schutzräume sein, Vielfalt fördern und neue Formen wagen. Es brauche einen Fokus auf die Jugend, Vielfalt und Gemeindegründung. Otto träumt von einer Verdopplung interkultureller Gemeinden und davon, dass in zehn Jahren keine Gemeinde mehr schließen muss.

Der Bundestag begrüßte vier neue Gemeinden: FeG Offenburg, die Mosaikkirche Gießen, PAX Augsburg und FeG Taunusstein. Sie stehen für kreative Ansätze – von Tiny Church über Brunch-Gottesdienste bis hin zu Hauskreisen. Gleichzeitig mussten fünf Gemeinden schließen. Dennoch entstehen an 91 Orten neue Projekte, heißt es, darunter eine Kirche für „Young Professionals“ in München und eine Nerd-Kirche in Frankfurt.

Ein Schwerpunkt des Bundestags war das Thema „Schützen und Begleiten“. Ziel sei es, Gemeinden zu sicheren Lebensräumen zu machen, auch frei von sexualisierter Gewalt. Geplant sind E-Learning-Plattformen, verpflichtende Verhaltenskodizes und erweiterte Führungszeugnisse. Ein Interventionskonzept und ein Beschwerdeverfahren sollen bis Ende 2025 stehen. Die Delegierten stimmten auch für die Einrichtung einer Kommission zur Aufarbeitung sexueller Gewalt. „Es erscheint uns wichtig, sich auf den Weg zu machen“, sagte Pastor Mario Schlachter. Bis 2026 soll die Kommission Fälle und Strukturen untersuchen.

Sadler bleibt FeG-Geschäftsführer

Die Delegierten entlasteten die Geschäftsführende Bundesleitung, die Erweiterte Bundesleitung und den Wirtschaftsausschuss auf dem FeG-Bundestag. Außerdem wählte die FeG-Bundesgemeinschaft Guido Sadler mit großer Mehrheit für weitere sechs Jahre zum FeG-Geschäftsführer. Er ist bereits seit 2020 im Amt. 22 Personen wurden als Vertreterinnen und Vertreter in den Ständigen Ausschuss gewählt, der zwischen den FeG-Bundestagen tagt.

Verena Hammes, Geschäftsführerin und römisch-katholische Referentin der ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen), sprach ein Grußwort. Die Zusammenarbeit mit dem Bund FeG sei ein großes Geschenk für die Ökumene in Deutschland, sagte sie. Fokus legte Hammes auf die Vollmitgliedschaft des Bundes FeG in der ACK, die er seit 2021 innehat. „Die Basis unserer Einheit ist Christus selbst. Wir sind verwurzelt in ihm“, das eine die Kirchen der ACK. Hier könne man sich ermutigen und auch hinterfragen. „Möge der Bund Freier evangelischer Gemeinden weiterhin ein Segen sein.“