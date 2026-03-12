Katholische Frauen werfen Vatikan Ignoranz vor

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland fordert mehr Rechte für Frauen in der Kirche: Der Verband will die Predigterlaubnis und eine Zulassung zum Diakonat – so schnell wie möglich.

Vor zwei Jahren hatte der damalige Papst Franziskus eine Studie zur Rolle der Frau in der Kirche in Auftrag gegeben. Der Abschlussbericht liegt jetzt vor. Darin heißt es unter anderem: „Eine wachsende Zahl von Frauen jeder Altersgruppe und in unterschiedlichen Teilen der Welt fühlen sich im Haus des Herrn nicht mehr zu Hause – bis hin zu dem Punkt, dass sie es vollständig verlassen.“ Diese Entwicklung nehme die Katholische Frauengemeinschaft seit Jahren wahr, erklärt Ulrike Göken-Huismann, stellvertretende Bundesvorsitzende der kfd. Es sei schade, dass der Vatikan nicht schon früher auf diese „offensichtlichen Entwicklungen“ reagiert, sondern die Zeichen der Zeit „ignoriert“ habe.

Die kfd wertet Erarbeitung der Studie als „richtigen Schritt.“ Jetzt müssten jedoch schnell Taten folgen. Der Verband fordert den Vatikan auf, sich noch in diesem Jahr mit den Ergebnissen der Studie auseinanderzusetzen und Änderungen „im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit“ zu initiieren. „Konkret heißt das für uns: Eine schnelle Genehmigung der Partikularnorm zur Predigterlaubnis sowie die Zulassung von Frauen zum sakramentalen Diakonat“, so Göken-Huismann. Es sei wichtig, dass Frauen ihre Berufung und ihre Gaben gleichberechtigt einbringen könnten.

