Hannover: Sanierung des Marktkirchenturms abgeschlossen

Nach umfangreichen Arbeiten ist das Wahrzeichen Hannovers von den Baugerüsten befreit. Der Turm der Marktkirche wurde offiziell an die Gemeinde und die Stadtgesellschaft zurückgegeben.



Der Turm der Marktkirche prägt wieder frei sichtbar die Silhouette der Innenstadt von Hannover. Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen und die letzten Gerüste abgebaut, heißt es in einer Pressemitteilung des Kirchenkreises Hannover. Bei einer Feier am Dienstag wurde das Wahrzeichen an die Marktkirchengemeinde und die Stadtgesellschaft zurückgegeben.

Die Arbeiten an dem historischen Bauwerk waren aufwendig: Beschädigte Sandsteinornamente und verwitterte Backsteine mussten ersetzt werden. Insgesamt wurden mehr als 6.000 Steine vermauert. Rund 100 Tonnen Material gelangten bis in 66 Meter Höhe; außerdem erneuerten die Fachleute etwa 3,5 Kilometer Fugen.

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Beten, feiern, trauern und zueinander finden

Bei der Übergabe würdigten Vertreter der Gemeinde und des Kirchenkreises die Arbeit der Handwerkerinnen und Handwerker sowie der Planenden. Auch Förderer, Sponsoren, die Landeskirche, die Stadt Hannover und weitere Unterstützende trugen nach Angaben des Kirchenkreises zum Gelingen des Projekts bei.

Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes erklärte in seiner Ansprache: „Seit Jahrhunderten prägen Kirchtürme unsere Städte. Sie sind zu Wahrzeichen geworden. Hier wird gebetet, gefeiert, getrauert und wieder zueinander gefunden. Gut, dass Hannover sein Wahrzeichen jetzt in voller Schönheit zurück hat.“

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