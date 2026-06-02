Kölner Dom: Touristen müssen ab Juli zwölf Euro Eintritt zahlen

Für Gläubige bleibt der Besuch kostenlos, teilte das Domkapitel mit. Auf vielfachen Wunsch erhalten Kinder freien Eintritt – auch zur Schatzkammer und zum Turm.

Mit der sogenannten „Besichtigungsgebühr“ sollen die laufenden Kosten für Erhalt und Betrieb der Kathedrale gedeckt sowie Rücklagen für künftige Anforderungen aufgebaut werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Domrendant Clemens van de Ven betonte: „Die neue Besichtigungsgebühr dient nicht dem Profit, sondern dem existenziellen Erhalt der Kathedrale.“

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Kinder frei, Ermäßigungen für viele

Einem zentralen Wunsch kam das Domkapitel entgegen: Kinder bis einschließlich 13 Jahre erhalten freien Eintritt – und zwar nicht nur für den Dom-Innenraum, sondern auch für Schatzkammer und Turmbesteigung. Bislang zahlen Kinder dort jeweils einen ermäßigten Eintrittspreis von vier Euro. Damit wolle man Kindertagesstätten, Grundschulen und den unteren Klassen weiterführender Schulen auch künftig unkomplizierte Besuche ermöglichen, heißt es. Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren, Studierende, Auszubildende sowie Inhaber eines NRW-Sozialpasses zahlen einen ermäßigten Preis von sechs Euro. Am 1. Mai und am 3. Oktober ist der Dom ganztägig kostenlos zu besichtigen, heißt es.

Gottesdienstbesuche sowie das persönliche Gebet bleiben weiterhin uneingeschränkt und kostenfrei möglich. Das Nordquerhaus bleibt über das Nordportal auf der Seite des Hauptbahnhofs für alle Beter geöffnet. Touristen betreten den Dom künftig über das Westportal und verlassen ihn nach dem Rundgang über das Nordportal; Tickets können ab dem 15. Juni online oder ab dem 1. Juli an einer neuen Kasse im Kurienhaus am Roncalliplatz erworben werden.

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