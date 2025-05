Herrnhuter Losungen für 2028 gezogen

Im ostsächsischen Herrnhut sind die Texte für die „Losungen“ gezogen worden – für das Jahr 2028.

Das Büchlein mit Bibelversen für jeden Tag erscheint jährlich in 55 Sprachen, wie die Herrnhuter Brüdergemeine als Herausgeber mitteilte. Die Tradition der «Losungen» mit Bibelworten als Impuls für den Tag gibt es seit fast 300 Jahren.

Am Ziehen der Verse waren Mitglieder der Kirchenleitung der Herrnhuter Brüder-Unität, Mitarbeitende und Gäste beteiligt. Die Losungen werden den Angaben zufolge allein in Deutschland von rund 500.000 Menschen gelesen. Die Zahl der verkauften Druckexemplare der «Losungen» gehe allerdings zurück. Dagegen sei das Interesse an der App gestiegen, hieß es.

Die erste Losung wurde demnach in Herrnhut am 3. Mai 1728 als «geistliche Parole für den nächsten Tag» in einer abendlichen Versammlung verkündet. Seit 1731 werden die «Losungen» gedruckt. Das Ziehen der Verse findet jedes Jahr im Mai in Herrnhut statt.

Die Freikirche Evangelische Brüdergemeine, bekannt auch als Brüder-Unität, ist in mehr als 40 Ländern auf fünf Kontinenten vertreten. Gegründet wurde der Ort Herrnhut und die Freikirche in der Oberlausitz im 18. Jahrhundert von protestantischen Glaubensflüchtlingen aus Mähren. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760) bot ihnen Asyl und sie durften sich auf seinem Landbesitz ansiedeln.

