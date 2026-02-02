Katholische Bischöfe wählen neuen Vorsitzenden

Die katholischen Bischöfe wählen Ende Februar einen neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz – eine Entscheidung mit Signalwirkung.

Wie die Bischofskonferenz mitteilte, wird die Vollversammlung der Bischöfe in ihrer Sitzung vom 23. bis 26. Februar in Würzburg einen neuen Vorsitzenden wählen. Der amtierende Vorsitzende, der Limburger Bischof Georg Bätzing, hatte mitgeteilt, dass er nicht erneut für den Vorsitz kandidiert. Er stand sechs Jahre an der Spitze der Bischofskonferenz.

- Werbung -

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz fungiert als Sprecher der deutschen Bischöfe und vertritt die Positionen der Bischofskonferenz nach außen. Die Wahl gilt auch als theologische und kirchenpolitische Richtungsentscheidung. Der amtierende Vorsitzende, Georg Bätzing, bezeichnete sich selbst zwar als „gut konservativ“, vertrat jedoch ein synodales Kirchenverständnis und zeigte sich pastoral und kirchenpolitisch offen für Reformen – unter anderem den „Synodalen Weg“, der von konservativen Bischöfen abgelehnt wird. Er äußerte offen die Hoffnung, zumindest die Diakoninnenweihe noch zu erleben. Er äußerte sich kritisch über eine rein verbotsorientierte Sexualmoral. (dawi)