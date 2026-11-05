Ökumene-Projekt am Start? Dann gewinne bis zu 2.500 Euro!

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) schreibt den Ökumenepreis 2027 aus. Ausgezeichnet werden sollen Initiativen, die gemeinsames, friedensförderndes Handeln zeigen. Bewerbungen sind bis zum 15. Mai 2027 möglich.

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) hat den Ökumenepreis 2027 ausgeschrieben. Unter dem Motto „Gemeinsam glauben, einander begegnen, Frieden gestalten“ sucht sie Initiativen, die zeigen, wie Glaube zu gemeinsamem, friedensfördernden Handeln führt. Insgesamt stehen 3.500 Euro Preisgeld zur Verfügung. Bewerbungen und Vorschläge können bis zum 15. Mai 2027 eingereicht werden.

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Der Preis wird in zwei Kategorien vergeben:

Hauptpreis „Gemeinsam glauben – gemeinsam handeln“ (2.500 Euro): Ausgezeichnet werden sollen Initiativen, die konfessionelle Grenzen überwinden, Menschen zusammenbringen und sich gemeinsam für Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen.

Impulspreis „Frieden beginnt in uns – und zeigt sich im Miteinander“ (1.000 Euro): Gewürdigt werden sollen Initiativen, die Offenheit, Respekt und Versöhnungsbereitschaft stärken, etwa in kirchlichen Zusammenhängen, im interreligiösen Dialog oder in der Zivilgesellschaft. Entscheidend sei, dass Beziehungen gestärkt und Vertrauen geschaffen werden.

Teilnahmeberechtigt sind Initiativen aus Kirchen, Gemeinden und der Zivilgesellschaft sowie interreligiöse Projekte mit erkennbarem Bezug zur christlichen Ökumene. Neben Eigenbewerbungen sind auch Vorschläge Dritter möglich. Die ACK ermutigt ausdrücklich kleinere und lokale Initiativen zur Teilnahme und erklärt, der christliche Glaube könne eine wichtige Kraftquelle sein, die dazu ermutige, die Würde anderer zu achten, Vertrauen zu wagen und sich für ein friedliches Miteinander einzusetzen.

Der Ökumenepreis wird seit 2012 alle zwei Jahre vergeben und soll beispielhaft gelebte Ökumene sichtbar machen. Unterstützt wird der Preis 2027 von Oikocredit, der Bank für Kirche und Diakonie (KD-Bank), der Spar- und Kreditbank des Bundes Freier evangelischer Gemeinden eG (SKB Witten) und der Pax-Bank für Kirche und Caritas eG.

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