Segensagentur „Sozusegen“ will Trauungen und Taufen leicht machen

Mit einer Segensagentur will die evangelische Kirche in und um Hannover künftig niedrigschwellige Angebote für Taufen oder Trauungen machen.

Unter dem Titel «Sozusegen» könnten sich Menschen, die den Wunsch hätten, sich in besonderen Momenten des Lebens segnen zu lassen, unkompliziert an eine der beiden Pastorinnen in der Agentur wenden, sagte Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes am Mittwoch in Hannover. Viele Menschen hätten heute keine enge Bindung mehr an eine Kirchengemeinde vor Ort, aber dennoch den Wunsch nach bedeutungsvollen Ritualen wie Taufe oder Trauung: «’Sozusegen‘ ist unser Angebot, diesen Wunsch zu erfüllen – einladend, offen und für alle zugänglich.»

- Werbung -

Wenn ein Paar etwa den Wunsch äußert, unter freiem Himmel getraut zu werden, sei es Aufgabe der Segensagentur, einen geeigneten Ort dafür zu finden, erläuterte Pastorin Kristin Köhler. Eine Trauung im Fußballstadion sei ebenso denkbar wie der heimische Garten oder eine kleine Kapelle: «Das Wichtigste ist, dass die Menschen leicht und begleitet den individuellen Segensmoment erleben können, den sie sich wünschen.» Deshalb wolle «Sozusegen» eng im Gespräch mit den Menschen sein.

Auch in anderen evangelischen Landeskirchen gibt es ähnliche Angebote. Mit einer Aktion beim 39. Deutschen Evangelischen Kirchentag Anfang Mai in Hannover will sich die Segensagentur zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellen. Dafür hat «Sozusegen» für Samstag (3. Mai) von 18 bis 22 Uhr zwei Schiffe der Maschseeflotte gechartert. «Im Halbstunden-Takt legen sie ab, und Leute steigen dann ein und können ihre Liebe segnen lassen», sagte Pastorin Claudia Maier. Viele hätten sich schon angemeldet, weitere könnten spontan dazu kommen.