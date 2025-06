Spiritueller Missbrauch – Studie enthüllt neue Details

Eine am Dienstag veröffentlichte Studie macht neue Details zu einem Missbrauchsfall in der hannoverschen Landeskirche öffentlich. Mindestens zwei Minderjährige waren betroffen.

Sie beleuchtet dabei erstmals auch spirituellen Missbrauch in der evangelischen Kirche. Der Pastor V. aus Hermannsburg (1930-2011) hat demnach in den 1970er- und 1980er-Jahren seine herausgehobene Rolle in einer von ihm gegründeten geistlichen Bruderschaft ausgenutzt, um sexuelle Kontakte zu Männern anzubahnen. Mindestens zwei Minderjährige waren betroffen. Die Aufarbeitungskommission halte in mindestens fünf Fällen Straftaten für erwiesen, sagte der Jurist Georg Gebhardt als deren Vertreter.

Die Studie der unabhängigen Kommission wirft zudem der Kirche vor, sie habe eine Aufarbeitung zu zögerlich in Gang gesetzt. Noch zu Lebzeiten des Beschuldigten V. habe sich einer der Minderjährigen an zwei Pastoren gewandt, ohne Folgen. Die Studie empfiehlt, Disziplinarverfahren gegen die beiden Männer zu prüfen.

Ein weiteres Disziplinarverfahren gegen eine kirchenleitende Person läuft nach Angaben von Landeskirchenamtspräsident Jens Lehmann bereits. Schon 2019 hatte sich ein zur Tatzeit minderjähriger Betroffener an das Landeskirchenamt gewandt. Die Information sei aber nicht korrekt weitergeleitet worden, sagte Lehmann.

Machtmissbrauch ist Teil der Kirche

Landesbischof Ralf Meister sagte: «Sexualisierte Gewalt, spirituelle Gewalt, Machtmissbrauch sind Teil unserer Landeskirche in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart.» Dem gelte es, sich zu stellen, zuallererst im Sinne der betroffenen Personen, aber auch um die Strukturen der Kirche, ihre Theologie und Kultur so zu verändern, dass Missbrauch nicht mehr möglich sei.

Der beschuldigte Pastor war in der hannoverschen Landeskirche und bis ins Ausland für seine missionarische Arbeit bekannt. In den 1960er- und 1970er-Jahren sammelte er vorwiegend junge Männer um sich. Ende der siebziger Jahre gründete V. die Bruderschaft «Kleine Brüder vom Kreuz». Sie hatte im Umfeld des pietistisch fromm geprägten Dorfes Hermannsburg bei Celle ihr Zentrum.

Die vierköpfige Kommission aus Juristen und Psychologinnen hatte den Angaben zufolge im Auftrag der Landeskirche im Oktober 2022 die Arbeit aufgenommen.