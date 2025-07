Theologie-Abschlüsse sinken: Nachwuchssorgen im Pfarrdienst

In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Theologiestudierenden um rund ein Drittel gesunken. Das sorgt für Nachwuchsprobleme im Pfarramt.

An deutschen Universitäten studieren weniger junge Menschen evangelische oder katholische Theologie als noch vor fünf Jahren. Im Wintersemester 2023/2024 waren insgesamt rund 7.900 Studierende in evangelischer Theologie eingeschrieben und rund 5.400 in katholischer Theologie, wie aus Daten des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervorgeht. Mehr als die Hälfte der Studierenden ist weiblich.

Im Fünfjahresvergleich entspricht das einem Rückgang um rund ein Drittel: In der evangelischen Theologie sank die Zahl der Studierenden um etwa 34,7 Prozent, in der katholischen Theologie um 29,4 Prozent. In den Jahren vor 2018 waren die Studierendenzahlen sogar leicht angestiegen.

Nachwuchsprobleme

Immer weniger Studienanfänerinnen und -anfänger entscheiden sich für ein Theologiestudium. Außerdem schließen nicht alle Studierenden ihre Hochschulausbildung ab. Für Nachwuchsprobleme im kirchlichen Pfarrdienst sorgen vor allem die sinkenden Zahlen beim Theologieexamen, das Voraussetzung für die Erlernung des Pfarrberufs ist.

Noch prekärer entwickelt sich die Zahl der erfolgreichen kirchlichen Prüfungen, die das Statistische Bundesamt dem Evangelischen Pressedienst (epd) mitteilte. Die kirchliche Prüfung ist der Abschluss, der schließlich zum katholischen oder evangelischen Pfarramt befähigt. In der katholischen Kirche bleiben Frauen vom Pfarrdienst ausgeschlossen. Zwischen 2015 und 2023 schwankte die Zahl der Absolventen der kirchlichen Prüfung in der katholischen Religionslehre, zuletzt lag sie im Jahr 2023 bei 25. In der evangelischen Theologie bestanden 2023 noch 174 Männer und Frauen die kirchliche Prüfung – gut halb so viele wie 2015.