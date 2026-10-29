Wortduelle unter dem Kirchendach: zehn Jahre Preacher Slam

Der Stuttgarter Preacher Slam geht in seine zehnte Runde. Zum Jubiläum treten frühere Sieger in der Cannstatter Steigkirche gegeneinander an.

Der Stuttgarter Preacher Slam feiert am 15. November sein zehnjähriges Bestehen. Zum Jubiläum treten ausschließlich Gewinner früherer Wettbewerbe gegeneinander an, teilte die Evangelische Steigkirchengemeinde Stuttgart-Bad Cannstatt mit. Organisator und Moderator ist Pfarrer Til Bauer, der das Format seit der ersten Ausgabe begleitet und selbst in der Green Mill in Chicago aufgetreten ist, einem der bekanntesten Orte der internationalen Poetry-Slam-Szene.

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Für Bauer liegt die besondere Stärke des Formats in der Beteiligung des Publikums. Beim Preacher Slam werde nicht nur zugehört, sondern mitentschieden. „Das Wort geht hinaus – und kommt verwandelt zurück“, schreibt er in einem Grußwort zum Jubiläum. Über zehn Jahre hinweg habe die Veranstaltung Menschen zum Lachen, Nachdenken und Diskutieren gebracht. Gleichzeitig sieht Bauer Entwicklungspotenzial: Bislang seien Frauen auf der Bühne deutlich unterrepräsentiert, eine Siegerin habe es bislang noch nicht gegeben. Künftig wünsche er sich mehr weibliche Stimmen und Perspektiven beim Wettbewerb.

„Der Geist hält sich nicht an Öffnungszeiten“

Der Theologe versteht den Preacher Slam zudem als Ausdruck moderner christlicher Verkündigung. „Der Geist hält sich nicht an Öffnungszeiten. Das Evangelium sucht sich Wege: in die Kirche und auf die Bühne, in die Predigt und in die persönliche Geschichte“, betont Bauer. Worte dürften dabei in Bewegung geraten und sich dem Urteil des Publikums aussetzen. Gerade darin liege das Erfolgsgeheimnis des Formats: Es verbinde Glauben, Kreativität und Begegnung.

Der erste Preacher Slam in Stuttgart fand 2017 statt. Dabei präsentieren Pfarrerinnen, Pfarrer und Laienpredigende selbst geschriebene Texte, die religiös geprägt sein können, aber nicht müssen. Über den Sieger entscheidet das Publikum. Die Jubiläumsausgabe beginnt am 15. November um 18 Uhr in der Steigkirche in Stuttgart-Bad Cannstatt.

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