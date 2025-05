30 Jahre „Feiert Jesus!“ – Standing Ovations beim Jubiläumskonzert

Rund 2.000 Besucher und Gäste aus der christlichen Musikszene kamen zum Jubiläumskonzert in die Liederhalle Stuttgart. Neben toller Musik gab es auch spannende Geschichten zu hören.

Von Axel Hudak

Seit Wochen ausverkauft, fast 2.000 Besucher – das beschreibt treffend die Erfolgsstory von „Feiert Jesus!“. Das war vor 30 Jahren so nicht absehbar. Rückblende: Als der damalige musikalische Leiter von Operation Mobilisation (OM), Lukas di Nunzio, Anfang der 90er Jahre auf Verlags-Chef Günter Hänssler zuging, um für seine Idee eines neuen, anders gearteten Liederbuchs für die christliche Gemeindelandschaft zu werben, stieß er damit nicht nur auf Begeisterung. Doch er sollte mit seiner Idee recht behalten. Die damaligen Erwartungen von „fünf- bis zehntausend Stück“ – so Hänssler – wurden bei weitem übertroffen: Stand heute liegen sowohl im Liederbuch- als auch im Tonträgerbereich die Verkaufszahlen jeweils bei über einer Million Exemplare – Tendenz steigend.

Der musikalische Kopf: Albert Frey

Die musikalische Umsetzung des Jubiläums lag – wie könnte es anders sein – in den Händen des Mannes, der die Feiert-Jesus-Reihe seit der zweiten CD maßgeblich mitprägte und auch heute noch immer verantwortet: Albert Frey moderierte den Abend im Beethoven-Saal der Stuttgarter Liederhalle fasziniert und faszinierend zugleich, war dabei authentisch und publikumsnah. Liedblöcke wechselten sich ab mit Retrospektiven und „Inside Stories“. So nahm Frey die Zuhörer mit hinein in die Schaffensprozesse der Songwriting-Werkstätten, die jedem neuen Album zu Grunde liegen und kreierte dabei Bilder in den Köpfen und Herzen des Publikums.

Begeistertes Publikum

Frey hatte für den Abend ein qualitativ hochwertiges Team um sich geschart. Treue Fans erkannten die Stimmen aus vielen Alben wieder: Urgesteine wie Anja Lehmann, Lena Belgart und Michael Janz traten stimmgewaltig auf, unterstützt vom jungen Künstler Bastian Benoa, der mit seiner Bandbreite von kraftvoll bis berührend zerbrechlich feine Zwischentöne setzte. Nicht nur von ihrem Ehemann schmerzlich vermisst wurde die kurzfristig erkrankte Andrea Adams-Frey; ihre Parts wurden von den beiden anwesenden Powerfrauen gut kompensiert, wenngleich der eine oder andere Textwackler verständlicherweise nicht ganz vermieden werden konnte.

Auch die Band war hochkarätig besetzt: zum Beispiel mit Florian Sitzmann, Professor für Musikproduktion und Keyboarder der Söhne Mannheims. Die Musiker lieferten mit sattem, rundem Sound fehlerfrei ab und begeisterten das Stuttgarter Publikum, das bei Songs wie „Der Sieg gehört dir allein“ aus zweitausend Kehlen ihren Beitrag zum geplanten Jubiläums-Live-Album beitrug.

Feiert Jesus ist Herzenssache

Ein roter Faden zog sich bei aller Feierstimmung authentisch durch den gesamten Abend und auch durch die Haltung aller Beteiligten: Feiert Jesus war und ist bei aller Freude über den Erfolg und die aus Verlagssicht sicherlich sehr erfreulichen Verkaufszahlen nicht in erster Linie ein kommerzielles Projekt, sondern Herzenssache. Die Idee, Gemeinden und Christen bis hinunter auf die Kleingruppen- und Hauskreisebene einfache, umsetzbare Songs an die Hand zu geben, mit denen Jesus in den Mittelpunkt gerückt und gepriesen wird, hatte und hat Gott im Mittelpunkt. Dies vermittelten Band und Gesangssolisten authentisch. Und so rundete das zum Abschluss vom Publikum zu Recht frenetisch und mit minutenlangen Standing Ovations gefeierte Ensemble um Frey den Abend mit dem Song „Für den König“ würdig und gelungen ab.

Erlaubt sei zum Ende noch eine persönliche Anmerkung, die sicherlich nicht nur den Autor dieses Artikels betrifft: Die Feiert-Jesus-Reihe hat in ihren 30 Jahren die persönlichen Glaubensgeschichten ganzer Generationen maßgeblich und nachhaltig geprägt und begleitet, und auch die Einstellung vieler Kirchen und Gemeinden zum Thema Lobpreis auf wertvolle Weise inspiriert. Welch ein Geschenk – und wir freuen uns auf die nächsten 30 Jahre!

Transparenzhinweis: Die Musikreihe „Feiert Jesus!“ ist ein Angebot der SCM Verlagsgruppe, zu der auch Jesus.de gehört.