„5 Geschwister“ live: Spannend und begeisternd

Stadthalle Wetzlar, ausverkauft bis auf den letzten Platz. Über tausend Augenpaare richten sich auf die Bühne, wo der Samtvorhang noch verdeckt, worauf alle gespannt warten: die berühmten „5 Geschwister“! Ein Erlebnisbericht.

Von Boas & Axel Hudak

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Seit 2014 schon begeistern die Hörspiele rund um die Pfarrerskinder Marianne, Petra, Hans-Georg, Esther und Alexander ihre immer weiter wachsende Fangemeinde – die ersten Geschichten zum Lesen gab es sogar bereits seit den achtziger Jahren. Kein Wunder also, dass das Publikum in der Halle altersmäßig wirklich völlig bunt gemischt ist und mehrere Generationen umfasst. Doch eins verbindet sie alle: Sie möchten dabei sein, wenn die neue Folge der „5 Geschwister“ live und vor Publikum aufgezeichnet wird.

Und das wird tatsächlich zu einem ganz besonderen Ereignis, denn die Bühne ist rappelvoll: Die exzellenten Sprecherinnen und Sprecher der verschiedenen Charaktere zeigen neben ihrem Sprechtalent auch punktuell schauspielerische Leistungen, dazu sind die Autoren Tobias Schier und Tobias Schuffenhauer ebenfalls präsent. Schuffenhauer gewährt als Soundingenieur Einblicke in die Geheimnisse, wie die Geräusche in die Hörspiele kommen (er trägt beispielsweise zwei verschiedene Schuhe, um verschiedene Schrittgeräusche zu produzieren) und auch Schier zeigt als Sprecher gleich mehrerer Rollen, dass er neben dem Erfinden der Geschichten noch weitere Talente hat.

Publikum spielt mit

Das Publikum kommt also voll auf seine Kosten, zittert und bibbert mit bei den spannenden Szenen und darf – aufgefordert von Schuffenhauer – auch Geräusche beisteuern, die später auf der Aufnahme zu hören sein werden. Ein besonderes Highlight ist es, als sich herausstellt, dass unter einem Sitz der Zuhörerschaft ein Zettel versteckt ist, der es dem glücklichen Finder ermöglicht, gemeinsam mit seinen Helden auf der Bühne zu stehen und eine kleine Nebenrolle spontan mit einzusprechen. Hier zeigt sich auch schnell der besondere Geist, der Fans und Künstler vereint: Es kommt keinerlei Neid auf, jeder freut sich für den glücklichen Gewinner und seine Leistung wird mit begeistertem Applaus begleitet!

Die Künstler verstehen es, mit dem Publikum zu spielen, streuen kleine Insider-Gags mit ein, die nur wahre Fans verstehen, und als gegen Ende das Publikum sogar noch zwischen zwei alternativen Enden der spannenden Geschichte wählen darf, ist die Halle restlos begeistert. Dementsprechend gibt es zum Abschluss tosenden Applaus und die Fans strömen in die Eingangshalle, wo es die Möglichkeit gibt, den Sprecherinnen und Sprechern persönlich zu begegnen, denn Sarah Stoffers, Lisa Kielbassa, Tjorven Lauber, Fabian Stumpf und Micha Nietsch schreiben dort noch Autogramme, bis auch der letzte Fan bedient ist. Zudem kann man am Merch-Stand noch Ideen einreichen, wo die nächsten Geschichten spielen sollen.

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Interessante Einblicke in Hörspielproduktion

Auf der Heimfahrt reflektiert das Vater-Sohn-Reporter-Duo gemeinsam, ob sich die weite Anreise aus Karlsruhe gelohnt hat. Boas stellt fest: „Die Geschichte war super spannend und ich habe zwischendurch total vergessen, dass ich nicht mittendrin bin, sondern in einer Halle sitze. Es war richtig cool, die Gesichter zu den Stimmen mal zu sehen – ich werde in Zukunft die Geschichten anders hören!“ Papa bemerkt hingegen, dass die an sich spannende Geschichte an der einen oder anderen Stelle etwas überladen war und durch so manchen Plot-Twist ihre Längen hatte. Aber das eigentliche Erlebnis war ja, dass wir bei einer Hörspielproduktion live dabei waren! So konnten wir zum Beispiel heraus, dass man dieselbe Stimme sehr verändern kann, wenn der Sprecher auf einen Zahnstocher beißt. Letztlich war es für uns ein spannender, begeisternder Ausflug in die Welt der „5 Geschwister“ – mit interessanten Einblicken in die Hörspielproduktion.

Wir freuen uns schon darauf, wenn wir die Doppel-CD in Händen halten werden mit dem Wissen, dass unsere Geräusche mit drauf sind. Wer die „5 Geschwister“ bislang noch nicht kennt, sollte spätestens jetzt Fan werden!

5 Geschwister ist eine christliche Hörspielserie für Kinder und Junggebliebene. Die Pfarrerskinder Marianne, Petra, Hans-Georg, Esther und Alexander erleben spannende Abenteuer rund um den Globus. Die 5 Geschwister entstehen in der TOS-hörfabrik. Herausgeber ist Gerth Medien. Gerth Medien ist Teil der SCM Verlagsgruppe, zu der auch Jesus.de gehört.