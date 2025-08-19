Bewahre uns, Gott: 50 Jahre Popband Habakuk

Vor 50 Jahren gründete Eugen Eckert mit Freunden aus der evangelischen Jugendarbeit die christliche Band Habakuk – und sie spielen und singen immer noch.

Mit einem Festkonzert feiert die christliche Popband Habakuk am 7. September in der evangelischen Markus-Kirche in Offenbach-Buchhügel ihr 50-jähriges Bestehen. Das Motto: Mutig, beherzt, stark. Die hessen-nassauische Kirchenpräsidentin Christiane Tietz wird die Festansprache halten, teilte die Evangelische Kirche in Frankfurt und Offenbach mit.

- Werbung -

Die Band tritt seit fünf Jahrzehnten deutschlandweit auf, darunter auf evangelischen Kirchentagen (seit 1977) und bei zahlreichen Katholikentagen. Habakuk hat seit 1981 insgesamt 22 Schallplatten bzw. CDs aufgenommen – zuletzt „Überall“ (2022). Zu den bekanntesten Liedern der Band zählt „Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott“ (1985), das seit 1993 im Evangelischen Gesangbuch enthalten ist (EG 171). Auch die Katholische Kirche (Gotteslob), die Methodisten und der Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) veröffentlichten Habakuk-Lieder in den ihren Gesangbüchern.

Pfarrer Eugen Eckert gründete die Band 1975 mit Freunden aus der evangelischen Jugendarbeit. Die Gruppe benannte sich Eckert zufolge nach dem alttestamentlichen Propheten, der gegen rücksichtslosen Reichtum geklagt und von der Utopie eines guten Lebens in Gemeinschaft gesprochen habe. Die Besetzung wechselte im Lauf der Jahre.

Link: die Homepage von Habakuk