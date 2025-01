Go(o)d News: Groovige Gospels und eine Botschaft, die berührt

„Groovig, soulig und authentisch“: Die Popchöre des württembergischen Jugendwerks gehen auf Tour und versprechen ein inspirierendes Programm.

Ab dem 19. Januar 2025 sind die beiden Popchöre des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (EJW) auf Tour und gastieren in vielen Kirchengemeinden in Württemberg.

Der „LAKI-PopChor“ ist der Landeskirchliche PopChor im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg unter der Leitung von Hans-Joachim Eißler und besteht aus etwa 30 Sängerinnen und Sängern aus ganz Württemberg. Sie präsentieren unter dem Motto „HOLD ON“ ein abwechslungsreiches und inspirierendes Programm mit Pop-Songs, Balladen und Gospels. „Mit dem LAKI-PopChor wollen wir die Popchorarbeit in Württemberg unterstützen. Wir wollen Chöre und Gemeinden ermutigen, neue Popsongs zu singen. Und wir wünschen uns, dass durch die Musik die frohe Botschaft von Jesus Christus Herzen berührt!“, sagt Cornelius Kuttler, Leiter des EJW.

Der zweite Chor „Go(o)d News“ steht für Pop, Soul, Gospel und Worship. Die Gruppe setzt auch auf A-Capella-Stücke. Durch die Musik soll die christliche Botschaft überzeugend und authentisch weitergetragen werden. Dafür setzen sich die rund 40 Sängerinnen und Sänger und Chorleiterin Severine Köppler mit ihren Stimmen und Überzeugungen ein.



Hier finden Sie die Tour-Termine des „LAKI-PopChors“ und „Go(o)d News-Chors“ .