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Dorfkirche
Symbolbild: ebenart / iStock / Getty Images Plus

„Dorfkirche mon amour“ – Kultur in der Kirche

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Mit der Kulturreihe „Kirche mon amour“ öffnet die Nordkirche ihre oft wenig genutzten Kirchenräume für Konzerte, Kunst und Begegnung. Das Projekt wächst rasant.

Was 2023 mit sechs Veranstaltungen begann, ist in diesem Jahr auf rund 250 Events angewachsen, heißt es in einer Pressemitteilung. Partner der Reihe ist unter anderem NDR Kultur. Eröffnet wird das Festival am 10. Mai 2026 in Milstedt. Im Mittelpunkt steht dort das Instrument des Jahres: das Akkordeon. Mehr als 80 Musikerinnen und Musiker gestalten ein Orchesterkonzert in der Kirche. Bis in den Oktober hinein ermöglichen Haupt‑ und Ehrenamtliche zahlreiche weitere Veranstaltungen – von Familienprojekten über Performances bis hin zu experimenteller Kunst.

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Landesbischöfin Kristina Kühnbaum‑Schmidt betont den offenen Charakter des Projekts: „Die Veranstaltungen leben von einer offenen, herzlichen Atmosphäre – Willkommen sein im besten Sinne. Viele Menschen sind stolz darauf, ihren Kirchenschatz zu teilen.“ Ziel sei es, Kirchen als nicht‑kommerzielle „Dritte Orte“ zu stärken – Räume für Begegnung, Teilhabe und kulturelle Experimente.

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QuelleNordkirche

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