Vier Personen stehen unter einem Holz-Tor an der neuen Minigolfanlage im Monbachtal. Auf dem Tor steht
Foto: Christoph Kiess

Europaweit einmalig: Bibel-Minigolfanlage in Bad Liebenzell eingeweiht

Nachrichten

Mose, Noah, Fledermäuse: Die Abenteuergolf-Anlage im Monbachtal greift biblische Geschichten, Highlights aus der Region und Naturschutz auf.

„Mit dieser Bahn kann man die Botschaft der Bibel spielerisch erleben und gleichzeitig die wunderbare Landschaft und Region entdecken. Denn es ist ein absolutes Geschenk, hier leben zu dürfen“, sagte Eric Bayer bei der Eröffnung. Er ist Leiter der Christlichen Gästehäuser Monbachtal und Betreiber der neuen Minigolfanlage. Europaweit ist es die erste Abenteuergolf-Bahn mit biblischem Bezug, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Hälfte der 18 Bahnen greifen biblische Personen wie Mose und Geschichten wie die Arche Noah, die Schöpfung oder das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter auf. An weiteren Stationen können die Besucher die Quellen und Flößer im Nordschwarzwald, das Kloster Hirsau oder die Hornisgrinde kennenlernen. Eine Bahn drehe sich rund um den Schutz von Fledermäusen.

„Das Konzept ist aufgegangen“

Vier Jahre lang habe Eric Bayer die Idee der neuen Abenteuergolf-Anlage verfolgt. Er sei dankbar, dass in den ersten drei Wochen nach der Bahneröffnung im Vollbetrieb viel gespielt wurde: „Die Rückmeldungen und der große Zuspruch zeigen, dass unser Konzept aufgegangen ist. Mit dieser Bahn wollen wir auch dem Motto unserer Gästehäuser gerecht werden: Dem Leben begegnen.“ Für ihn persönlich bedeute das, Jesus Christus zu begegnen. „Viele Menschen sind derzeit auf der Suche nach Orientierung, Halt und Sinn im Leben. Mit unserer neuen Anlage wollen wir Menschen auf kreative Weise auf unseren Schöpfer hinweisen.“

Seinen Dank sprach der Leiter der Gästehäuser dem Landratsamt Calw sowie der Stadt Bad Liebenzell aus. Die Zusammenarbeit bezeichnete er als sehr unkompliziert und vertrauensvoll. Auch die IHK und die LEADER-Aktionsgruppe Nordschwarzwald habe Bayer hervorgehoben: „Ohne die großzügigen Fördergelder, die LEADER über die Fördertöpfe von EU und dem Land Baden-Württemberg zur Entwicklung des ländlichen Raums zur Verfügung gestellt hatte, wäre die Anlage nicht möglich gewesen.“

Glücklich zeigte sich auch Sebastian Kopp, stellvertretender Bürgermeister von Bad Liebenzell, heißt es in der Pressemitteilung: „Christlicher Glaube und die Achtung von Natur und Umwelt werden hier wunderbar zusammengeführt und die Fläche dadurch optimal genutzt.“ Er freue sich über einen weiteren Anziehungspunkt für Bad Liebenzell und wünschte den Gästehäusern und der neuen Attraktion alles Gute.

Link: Homepage der Minigolfanlage

