Andere Menschen höher achten als mich selbst?

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Tom Laengner hielt seine neue Kolumne für ein Meisterwerk. Dann las seine Frau sie … Eine Lektion in Demut.

Meine aktuelle Kolumne fand ich nahezu perfekt. Das galt auch für den Titel: „Würde ich mit Gott gerne Weihnachten feiern?“ Ich war 25 Minuten lang entzückt! Hätte meine Frau nur nicht so schnell Zeit gefunden, den Text zu lesen! Meiner Freude hätte das gutgetan. Dabei finde ich es grundsätzlich hilfreich, einen Menschen zu haben, der meinen Text liest, bevor der auf seine elektronische Reise geht.

Ich freue mich über ihr Lachen, wenn ich witzig sein wollte. Und ich werde auch ein wenig stolz, wenn sie meint, ich hätte etwas Wichtiges zu sagen gehabt. Heute war das nicht der Fall. Ulrike war ganz still, als wüsste sie nicht so recht, wie sie es ausdrücken sollte. Wenige „Ähms“ und „Hmms“ später hatte sie ihre Worte gefunden. Kein Mensch würde darauf kommen, warum ich Putzen im Bereich deutscher Folklore angesiedelt hatte. Und so wie ich Gott dargestellt hatte, müsste er etwas weich im Hirn sein. Aus gutem Grund ging es dann noch ein paar Minuten so weiter.

Auferstanden aus Ruinen

Da stand ich also vor den Ruinen meiner nicht mehr ganz so schillernden Kolumne und wusste, ich könnte alles fröhlich noch einmal und ganz von vorn beginnen. Anschließend atmete ich so tief ein, dass ich fast vergaß, wieder auszuatmen. Nicht zu vergessen: Meine Lippen wurden auch ganz schmal. Doch dann schauten meine Frau und ich uns glücklich an und genehmigten uns zur Feier der Situation einen steinkohleschwarzen Espresso.

Schließlich war doch ein kleines Alltagswunder geschehen. Worin das bestand, möchte ich gerne erklären. Es ist schließlich nicht leicht, einem Menschen zu sagen, dass das Ergebnis seiner Arbeit nicht seiner eigenen Einschätzung entspricht. Aber meine Frau hatte es gewagt. Sie hatte meine Arbeit nicht bewertet. Stattdessen hatte sie sich gefragt, ob ich mit ihr meine Ziele erreichen würde. Und sie musste in Kauf nehmen, dass ich unwirsch reagieren könnte. Um meiner Ziele willen hat sie riskiert, von mir nicht gut behandelt zu werden. In der Bibel heißt so etwas, den anderen höher zu achten als sich selbst. Da steht auch nicht die Belohnung im Vordergrund, sondern das Wohl des anderen.

Höher achten und höher geachtet werden

Und für mich war es auch nicht zum Nulltarif zu haben, all die gehörten Hinweise beinahe als Geschenke wahrzunehmen. Es gab Zeiten, in denen ich all diese Bemerkungen einer ungerechten Bestrafung gleichgesetzt hätte. Aber jetzt muss ich mich nicht mehr verteidigen. Dieser Umgang mit Kritik empfinde ich für mich selbst als sehr erleichternd. Und was diese Kolumne angeht, war ich besonders gut beraten. Hättest du sie gelesen, würdest du jetzt nicken.

Das mit den Bestrafungsgefühlen ist zum Glück schon lange her. Bereits vor vielen Jahren hatten wir in der Bibel gelesen, „in Demut einander höher zu achten als uns selbst“. Leicht fanden sich damals Argumente, die den Text bedeutungslos erscheinen ließen. Hilfreich war dabei, dass der Autor des biblischen Textes sich nicht mehr wehren konnte. Herausfordernd wurde es, die Qualität der Worte für sich auszugraben und im Alltag einzuüben. Den anderen höher achten? Das ist herausfordernd. Aber höher geachtet werden? Die Vorstellung finde ich durchaus charmant.

Doch jetzt ist Schluss mit lustig. Morgen muss die neue Kolumne in der Redaktion sein. Und bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

