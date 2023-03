Ist Gewalt vielleicht doch keine Lösung?

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Während seiner Schulzeit hat Tom Laengner Gewalt als vermeintliche Lösung erlebt. Warum ist das so?

Gewalt ist eine Lösung. Genauso habe ich das erlebt, als ich auf der Grundschule war. Da gab es nämlich einen bösen Wicht, gegen den ich mich hätte wehren sollen. Tat ich aber nicht. Nicht mal eine Briefmarke hätte sich in diesen Tagen vor mir fürchten müssen. Mein jüngerer Bruder war da etwas anders gestrickt. Der hat dem bösen Buben dann nach Schulschluss kurzerhand gezeigt, was eine klare Kante ist. Mein Widersacher zog es vor, lieber aufzugeben. Zugegeben: Diese fast höfliche Form der Gewalt war eine Angelegenheit zwischen Ehrenmännern, wenn auch ganz kleinen. Wichtig war, dass danach Ruhe im Karton war. Und aus meinem Bruder ist trotz seiner kindlichen Robustheit weder ein Gewaltverbrecher noch ein Vertreter der Dritten Halbzeit geworden. Pastor ist er, was ja auch ein schöner Beruf ist. Bei ihm ist die Hütte immer voll, gerade auch jetzt im Winter. Vielleicht heizt er so stark, dass die Gottesdienstgemeinde ein wenig von der Wärme mit nach Hause nehmen kann. Für umsonst, versteht sich! Wer weiß das schon so genau. Ich vermute jedoch eher, dass die Leute kommen, weil er was zu sagen hat.

Als Schullehrer in Bochum bekam ich neue Einblicke, warum Gewalt keine Lösung sein sollte. In diesen sich jährlich wiederholenden Veranstaltungen zur Gewaltvorbeugung war ein Hauptkommissar zu Gast. Er hatte einen feschen Kurzhaarschnitt und kluge Gedanken. Zum Beispiel, wenn es um Pfefferspray ging. Er machte deutlich, dass es weder zum Würzen taugt noch als Wunderwaffe. Stattdessen stellte er die Magie des Gassprays infrage, die es im Park oder dunklen Gassen entfalten würde. Denn abgesehen davon, dass du den Wind richtig einschätzen solltest, muss die gewaltbereite Person dir schon gefährlich nahe sein. Sonst bringt die Gasattacke nichts. Noch näheren Kontakt zu den Freundinnen und Freunden körperlicher Gewalt schafft übrigens der Einsatz eines Messers. Mal kurz nebenbei: Wie tief schiebst du denn die Klinge im vermeintlichen Fall in einen Körper rein? Uns schauderte und zwei Schüler wollten auf einmal dringend pinkeln. Beim Zuhören erinnerte ich mich, in der Oberstufe meines Gymnasiums oft ein Klappmesser meines Großvaters in der Gesäßtasche gehabt zu haben. Das sollte mir in kniffligen Lagen ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Dabei wurde mir doch schon übel, wenn ich mich in den Finger geschnitten hatte!

Wie weit würdest du gehen?

Heute kann ich Gott nur danken, dass ich es nie benutzt habe. Wie kurzsichtig kann ein Mensch eigentlich sein? Dieses Phänomen scheint kultur- und religionsübergreifend zu sein. Es ist in allen Bildungsschichten und Berufsgruppen zu finden. Unabhängig von Hautfarbe und Geschlecht ist es auch. Und dennoch leistet die Kurzsichtigkeit keinen Beitrag zur Einheit der Menschheit.

Der freundliche Kommissar wies dann noch auf etwas ganz anderes hin. Das habe ich nie wieder vergessen. Er fragte, wie weit wir gehen würden? Der von ihm immer wieder gern zitierte Kirmesschläger kloppt drauf, solange er kann. Auch ein Hooligan macht sich wegen einer Platzwunde am Kopf nicht ins Hemd. Mir aber, ich deutete das schon an, wird schon beim Gedanken daran schlecht.

Ja, wie weit würde ich denn gehen, wenn es um Gewalt als Lösung geht? Was hinterlasse ich dabei möglicherweise meinen Kindern und Enkelkindern, wenn ich richtig weit gehe und zeige, was für ein Kerl ich doch bin? Einen halbtotgeschlagenen Erwachsenen, der die Zuckerwatte seiner Kinder gegen irgendwelche Rüpel verteidigen wollte?

Vielleicht hatte der Hauptkommissar so was im Sinn, als er sich ein letztes Mal an die interessierte Schulklasse wendete: Ein richtig brutaler Schläger sollte einmal ausgekontert werden. Das geschah mit den Worten: „Für eine Diskussion reicht’s bei dir wohl nicht!“ Eine messerscharfe Analyse. Chapeau! Das war witzig. Das war deutlich. Einschüchtern lassen zählt nicht. So nickten wir alle verständnisinnig.

Doch ein paar Minuten später war dann der Wortgewandte auf dem Weg ins Krankenhaus, der Schläger in Polizeigewahrsam. So gar keine Win-Win Situation, oder hatte ich da was übersehen?

„Du hast doch den Kopf nicht nur für die Haare!“

Ich brauche meinen Mut für andere Dinge. Auf diesem Wege finde ich den Gedanken hilfreich, Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Er war wohl schon immer sehr brüchig. Deshalb steht das bereits in der Bibel. Vor 2500 Jahren gab es noch keine „Leos“, die unbedingt geliefert werden müssten. Als handele es sich um Kuscheltiere für ein Kleinkind! Aber die Menschen wussten, wie schwer es ist, Frieden zu schließen und zu bewahren. Sie erinnern mich an meine Mutter. Sie bekam die Bilder von 1945 nicht aus dem Kopf. Ihre geliebte Florastraße in Gelsenkirchen schien allemal noch eine Zukunft als Parkplatz zu haben. Und die Menschen lebten in Löchern und Verschlägen und tranken Wasser aus Bombenkratern.

Vielleicht haben es sich bestimmte Menschen zu keiner Zeit nehmen lassen, auch für die Judas Ischariots aller Jahrtausende zumindest zu beten.

Bevor ich Muskeln welcher Art auch immer spielen lasse, bin ich gut beraten mich zu fragen, wie ich mit den Folgen umgehen werde. Falls ich das überhaupt dann noch kann. Wie sagte mein Papa früher: „Du hast doch den Kopf nicht nur für die Haare!“

