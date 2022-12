Euch ist heute der Retter geboren!

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Menschen neigen dazu, den Hals nicht voll genug zu kriegen. Doch dann verpasst man mitunter das Wesentliche, meint Tom Laengner.

Nat hat mir zugeflüstert, dass er immer noch wach sei. Ich sagte ihm, dass er sich mit dem Einschlafen nicht beeilen müsse. So blieb ich bei meinem fünfjährigen Enkel liegen, schaute auf den gezackten Stern im Fenster und schloss meine Augen. Wir waren zusammen auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Nach vielen Jahren war es mein erster Besuch. Denn glühweinselige Touristen und der Duft von antikem Bratfett bringen mich weder in Stimmung noch sonst irgendwo hin. Mit Kindern ist es dann eine ganz andere Geschichte. Für sie kann so ein Markt ein Ort des Staunens, erstmaligen Erlebens und der Überraschungen sein. Meine Aufgabe sollte nicht sein, das kaputtzumachen. Und so nahmen wir auf den Bierzeltgarnituren vor Woitschacks Theater Platz.

Es war eiskalt. Aber wir warteten auf den Auftritt einer hölzernen Legende, die in Deutschland so bekannt sein dürfte wie zum Beispiel Lindenbergs Udo. Pünktlich um siebzehn Uhr raschelte der Vorhang. Eine rote Zipfelmütze lugte hervor. Dann diese Nase, lang wie ein Storchenschnabel! Und dann kam auch sie, die Frage aller Fragen, die seit 1928 allen Stürmen des Lebens standgehalten hatte. „Seid ihr alle da?“, rief der original Hohnsteiner Kasper ins Publikum. Nicht gerade die hohe Schule der offenen Frage, nicht wahr? Davon unbeeindruckt erfolgte eine rauschende Antwort. Aus dutzenden Kinderkehlen jubelte und kreischte langgezogene Bejahung. Auf jeden Fall, ich war platt! Tri-tra-trulalla und ‚Seit ihr alle da?‘ statt ‚Was geht, Bro?‘. Und die lange rote Zipfelmütze wurde nicht durch ein Hoodie von Palm Angels ein wenig zeitgemäßer gemacht. Der Puppenspieler sein Kerngeschäft meisterhaft zu verstehen! Soviel anrührende Schlichtheit!

Der Kasper hatte leider nicht so gut verstanden und fragte noch ein zweites Mal, ob alle da waren. Diesmal habe ich laut mitgerufen. Danach war klar, dass es nun losgehen konnte. Diesmal war der Löwe aus dem Zoo entwischt und der Wachtmeister Dimpfelmoser hatte noch eine Sitzung im Stadtrat. So mussten Kasper und sein Freund Seppl ran. Während nun die Sache ihren Lauf nahm, riefen die Kinder im Chor, mehrstimmig und immer laut. Dass etwas so Kleines und Unscheinbares solch eine Wirkung entfalten kann. Fast wie bei Jesus, schmunzelte ich in mich hinein. Den hatte Gott ja nicht deshalb als Baby auf die Welt geschickt, weil er keine größere Raumkapsel hatte. Das Geheimnis dahinter haben wir Menschen scheinbar bis heute nicht verinnerlicht. Sollte Gott der Meinung gewesen sein, dass Waffen helfen Menschenleben zu retten, dann hätte er vielleicht die Menge der himmlischen Heerscharen geschickt und auf die Sache mit dem Baby verzichtet.

Kann ich mich noch unverstellt freuen?

Auf der Bühne schwitzten die Puppen im Rampenlicht. Sie gaben wirklich ihr Bestes. Das noch mehr Beste aber waren die Kindergesichter. Es gab staunende, explodierende und schlichtweg glückselige. Wo ist diese unverstellte Freude in meinem Leben geblieben? Habe ich sie verschachert, weil mir mein „Vieles“ immer noch viel zu wenig war? Wir Menschen neigen ja dazu, dass wir den Hals nicht voll kriegen und dann das Wesentliche verpassen. Kurz bevor die Beine ganz steif wurden, fiel der Vorhang. Der Löwe war wieder auf dem Weg in den Zoo. Er wollte die Fütterung keinesfalls verpassen. Und während auch die letzten Väter ein Lächeln wagten, wurde mir mit einem Male ganz weihnachtlich. In alle dem Trubel kamen mir uralte Worte der Bibel in den Sinn: „Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Und für alle, die im finsteren Land des Todes wohnen, leuchtet ein Licht auf!“ Spricht dieses Wort der Bibel nicht von unserer Gesellschaft, von mir? Und wir Menschen suchen seither Erlösung aller Art bei Führern, starken Händen und noch mehr Konsum. Gott aber erinnert mich in seiner Art an die Naivität des Hohnsteiner Kaspars, wenn er ausrichten lässt: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Retter geboren!“ Ich hoffe, ich bin nicht verbeult genug, dass mir das zu wenig ist.

Neben mir höre ich ein Schnarchen und ich schleiche mich leise aus dem Zimmer. Und ich wette, dass wir uns den Hohnsteiner Kasper noch ein zweites Mal gönnen. Dann heißt es wieder: Seid ihr alle da? Alter Schwede, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.

