André Galli: „Gott ist nicht das Naturgesetz, sondern noch viel größer und weiter“

Der Astrophysiker Dr. André Galli forscht an der Universität Bern und ist Christ. In seiner wissenschaftlichen Tätigkeit sieht er keinen Widerspruch zu seinem Glauben.

Dr. André Galli sprach kürzlich im Podcast „Hoffnungsmensch“ über die Verbindung zwischen Wissenschaft und Glaube. Zudem beschrieb er seine Motivation, sich für die Umwelt einzusetzen, aus seinem Glauben heraus.

Bereits in der Vergangenheit erklärte André Galli, dass er die Schönheit der Schöpfung mit Gott in Verbindung bringt (Promis glauben berichtete). Im Podcast „Hoffnungsmensch“ berichtete Galli, dass er Christ und Astrophysiker ist und dass er darin keinen Widerspruch erkennen könne. Dabei verwies er auf die unterschiedlichen Erkenntnisbereiche bei seinem Tun als Naturwissenschaftler und seiner Beschäftigung mit Gott. Der Weltraumphysiker machte deutlich, dass es von Bedeutung sei, die Kategorien Glaube und Wissen richtig einzuordnen. Dazu betonte er:

„Wer Glaube und Wissenschaft vermischt, macht sich lächerlich.“

Gott könne man nicht messen oder greifen. Glaube und Naturwissenschaft seien separat zu betrachten, was André Galli wie folgt verdeutlicht:

„Gott ist nicht das Naturgesetz, sondern noch viel größer und weiter.“

Sein Glaube an einen Schöpfer und das Empfinden einer Verantwortung vor diesem bilde bei ihm die grundlegende Motivation für den Umweltschutz. Die Schöpfung zu bewahren und mit ihr anständig, gut und fürsorglich umzugehen, seien für ihn bedeutende Anliegen seines Tuns. Es mache ihn sogar wütend, wenn Menschen sich gleichgültig gegenüber der Schöpfung verhalten und eine Weigerung an den Tag legten, „fürsorglich und barmherzig miteinander zu sein“, so der Astrophysiker.

Er selbst nehme die Natur besonders wahr, wenn er seinem Hobby „Nachtwanderungen“ nachgehe, berichtete André Galli im Podcast.

Quellen: hoffungsmensch.de, indeon.de