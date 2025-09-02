Denzel Washington ermutigt zu Gottvertrauen und Gebet

Der zweifache Oscar-Preisträger spielt die Hauptrolle im neuen Hollywood-Thriller Highest 2 Lowest. Bei der Premiere brachte er zum Ausdruck, dass sein Glaube für ihn an erster Stelle steht.

Der Thriller feierte im Mai in Cannes seine Premiere und ist ab dem 5. September beim Streamingdienst Apple TV+ zu sehen. Zu diesem Anlass gab der Schauspieler einige Interviews, in denen er zum Ausdruck brachte, dass sein Glaube an Gott die höchste Priorität in seinem Leben hat. Dazu gingen in den sozialen Medien aktuell einige Posts viral.

Die Boulevardzeitung „New York Post“ berichtet auf ihrer Instagram-Seite, dass Denzel Washington in einer Diskussion mit Complex erklärte, dass für ihn die Anzahl an Followern oder der öffentliche Support nicht bedeutend sind. Vielmehr betonte er mit folgenden Worten seine Verbindung zu Gott als lebensrelevant:

„Ich folge niemandem. Ich folge dem himmlischen Geist. Ich folge Gott, nicht den Menschen. Ich glaube an Gott.“

Seinen ersten Oscar erhielt Denzel Washington im Jahr 1990 als bester Nebendarsteller für das Drama „Glory“. Auf den prestigeträchtigen Filmpreis für den besten Hauptdarsteller musste der Schauspieler dann bis zum Jahr 2002 warten, als er den Oscar in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ für seine Darbietung in „Training Day“ erhielt. Zuvor war er 1993 für „Malcolm X“ und 2000 für „Hurricane“ nominiert, wurde aber in beiden Jahren nicht ausgezeichnet.

Im Podcast „Jake’s Takes“ berichtete Washington nun, dass er viele Jahre wegen der verpassten Oscars enttäuscht gewesen sei, sich heute aber nichts mehr aus Preisverleihungen mache. Dazu erklärte der 70-Jährige, dass er schon lange im Filmgeschäft dabei sei und dass Preisverleihungen einen subjektiven Charakter hätten. Mit Blick darauf bringt der Schauspieler wie folgt zum Ausdruck, was ihm heute wichtig ist:

„Der Mensch vergibt den Preis. Gott vergibt die Belohnung.“

An seinem „letzten Tag“ würden ihm seine Trophäen auch nichts mehr bringen, fügte der Hollywood-Star an.

In den vergangenen Jahren hob Denzel Washington die Bedeutung des Glaubens an Gott immer stärker öffentlich hervor (Promis glauben berichtete). Im Jahr 2017 forderte der Oscar-prämierte Schauspieler in seiner Abschlussrede an der Dillard University die Hochschulabsolventen auf, Gott bei allem, was sie tun, an die erste Stelle zu setzen. Er fügte hinzu, dass er alles, was er in diesem Leben erreicht habe, der Gnade Gottes zu verdanken habe.

Kürzlich erklärte er gegenüber dem US-Portal „extratv.com“ auf die Frage, welchen Tipp er seinem jüngeren Ich rückblickend geben würde:

„Mehr beten. Das ist alles. Mehr beten. Das würde ich dem jüngeren Denzel Washington sagen. Mehr auf die Knie gehen.“

Zu seinem neuen Film „Highest 2 Lowest“ berichtete das „Relevant Magazine“ in einem Insta-Post darüber, dass Denzel Washington seit Jahren die Menschen zum Glauben an Jesus Christus inspiriert. Dazu wurde folgendes Statement des Hollywood-Stars hervorgehoben: