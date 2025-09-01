„Deutschlands Billy Graham“: Vor 100 Jahren wurde Anton Schulte geboren

Er war beteiligt an den ersten christlichen Radiosendungen und Telefonandachten in Deutschland: „Neues Leben“-Gründer Anton Schulte wäre dieses Jahr 100 geworden.

Der am 20. August 1925 geborene Anton Schulte verstarb 2010 im Alter von 85 Jahren. Schulte habe sich immer als Werkzeug verstanden, heißt es in einer Pressemitteilung des Missions- und Bildungswerkes Neues Leben. „Wir blicken nicht nur zurück auf das Leben eines Mannes, sondern vor allem auf die Wunder Gottes, die er durch ihn gewirkt hat“. Kaum einer habe bis weit in die 1980er Jahre vor mehr Menschen im deutschsprachigen Raum über Gott gesprochen als Anton Schulte.

Wenn man ihn nach der wichtigsten Eigenschaft eines Evangelisten fragte, sei die Antwort schnell gekommen: „Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen.“ Auch Humor sei für „Deutschlands Billy Graham“ wichtig gewesen.

Als Anton Schulte am 20. August 1925 geboren wurde, erholte sich die Welt gerade noch vom Ersten Weltkrieg – und steuerte ahnungslos auf den zweiten zu. An einem verregneten Mittwochabend im November 1948 vernahm er in Kriegsgefangenschaft auf einer schottischen Farm das Reden Gottes, berichtet Neues Leben. Mit einem Mal habe sich alles für ihn verändert.

Zurück nach Deutschland

Eigentlich wollte Schulte weg aus Europa, so schnell wie möglich weg von Krieg und Armut, und das so schnell wie möglich. Neuseeland lockte. „Herr, ich möchte für dich da sein und dahin gehen, wohin du mich sendest“, hatte er gebetet und nicht damit gerechnet, dass Gottes Antwort so prompt kam.

Allerdings anders als erhofft: „Nach meinem Gebet begann ich, für meine Angehörigen zu beten. Und mit einem Mal auch für die anderen Menschen meiner Heimat und alle, die die deutsche Sprache sprechen. Da war mir klar, dass ich zurück nach Deutschland gehen soll, um den Menschen dort von Jesus zu sagen.“

„Das war und blieb seine große Leidenschaft: Menschen mit dem Wort Gottes zu erreichen“, heißt es in der Pressemitteilung. Schulte sei kreativ gewesen und wollte immer alle Möglichkeiten ausschöpfen: „Als noch keiner in christlichen Kreisen über verkündigende Radiosendungen nachdachte, erkannte Anton die Chancen.“ Am 4. Dezember 1953 wurde die erste von tausenden Rundfunksendungen ausgestrahlt. Außerdem bot Schulte auch als erster Telefonandachten an, heißt es. Als das Fernsehen in Deutschland populärer wurde, habe er sofort erkannt: Die gute Botschaft von Jesus würde auch über dieses Medium zu den Menschen finden.

Jesus im Mittelpunkt

„Oft hörte ich meinen Großvater sagen: Die Form muss sich ändern – der Inhalt aber muss bleiben“, erinnert sich René Schulte, einer der Vorstände bei Neues Leben. Für Anton Schulte seien „das Evangelium in seiner ganzen Kraft und Schönheit und die Autorität der Bibel die entscheidende Grundlage all seines Tuns“ gewesen. Das sei bei Neues Leben auch heute noch so. „Wir gestalten Formate, die Glauben greifbar machen: Seminare, Freizeiten, digitale Kursangebote, Medienproduktionen, Schulungen und theologische Ausbildung. Menschen machen sich auf ihren Weg mit Jesus. Wir dürfen sie begleiten – das hätte Opa gut gefallen!“

Das Missions- und Bildungswerk NEUES LEBEN e.V. mit Sitz in Wölmersen beschäftigt laut eigenen Angaben über 60 Mitarbeitende und setzt sich seit mehr als 70 Jahren für zeitgemäße Evangelisation ein.