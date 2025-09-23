Erstes WM-Gold für Para-Schwimmer Josia Topf

Der 22-jährige Josia Topf dominiert in Singapur über 150 Meter Lagen und holt seinen ersten WM‑Titel. „Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein?“, sagt der gläubige Christ über seine Kraftquelle.

Josia Topf hat bei der Para‑Schwimm‑WM in Singapur seinen ersten Weltmeistertitel gewonnen. Über 150 m Lagen in der Startklasse SM3 siegte der 22‑Jährige in 2:55,06 Minuten – mehr als neun Sekunden vor dem Australier Ahmed Kelly. „Ich bin sehr glücklich, dass ich nun Weltmeister bin. Das habe ich nicht kommen sehen“, sagte Topf nach dem Rennen.

Der Erlanger knüpft damit nahtlos an seine starken Auftritte der Paralympics 2024 an: In Paris gewann Topf Gold über 150 m Lagen, Silber über 50 m Rücken und Bronze über 50 m Freistil – als erster deutscher Schwimmer mit einem kompletten Medaillensatz bei diesen Spielen. Beim WM‑Triumph in Singapur lag seine Siegerzeit über 150 m Lagen jetzt deutlich unter seiner Paralympics‑Goldmarke von Paris (3:00,16 Minuten). Die Formkurve zeigt steil nach oben.

Kraft durch den Glauben

Topf, der mit dem TAR‑Syndrom geboren wurde, fand früh den Weg ins Wasser – und zu einem neuen Körpergefühl. In der ARD‑Sendung Blickpunkt Sport erinnerte er sich daran, wie er als Kind schwimmen lernte: „Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil ich da zum ersten Mal wusste: Ich kann wirklich was mit meinem Körper machen. Ich schaffe das.“

Neben Trainingsfleiß und familiärem Rückhalt spricht Topf offen darüber, wie sehr ihn sein christlicher Glaube trägt – im Becken und außerhalb. „Er [Gott] unterstützt und trägt mich auch in herausfordernden Situationen. Ich erlebe den Alltag mit Gott – ich weiß, dass er immer mit mir ist, mich sieht und weiß, wie es mir gerade geht“, sagt er. Sein Lieblingsvers aus der Bibel begleitet ihn durch Hochs und Tiefs: „Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein?“ (Römer 8,31).

