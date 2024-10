Günther Jauch: „Ich käme nicht auf die Idee, aus der Kirche auszutreten“

TV-Moderator Günther Jauch bezeichnet seinen Glauben als „unerschütterlich“ – trotz der Fehler von „Gottes Bodenpersonal“. Er selbst habe gute Erfahrungen mit der Kirche gemacht.

Wie Kirche und Leben berichtet, stehe der Moderator des RTL-Fernsehquiz Wer wird Millionär? in einer Radiosendung von Antenne Bayern zu seinem katholischen Glauben. Trotz Fehlern, die die Kirche in den letzten Jahren gemacht habe, käme Günther Jauch „nicht auf die Idee, aus der Kirche auszutreten“. In seiner Kindheit und Jugend habe er gute Erfahrungen mit der Kirche gemacht. Einen solchen Glauben könne man nicht einfach abstreifen, als sei er aus der Mode gekommen.

In einer Theokratie wolle Jauch aber nicht leben. Er sei „mit dem deutschen Rechtsstaat grundsätzlich sehr zufrieden, in dem Bürger Politiker wählten, die die Richtlinien der Politik und des Lebens bestimmten – unter Achtung unterschiedlicher religiöser Bekenntnisse“.

