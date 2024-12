Influencerin Lena Mantler lädt zum Bibellesen ein

20 Millionen Follower hat Lena Mantler auf Instagram. Zur Adventszeit ermutigt sie zum Bibellesen.

Lena Mantler ist eine der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen in den Sozialen Netzwerken. Rund 13 Millionen Menschen folgen ihr bei TikTok, über 20 Millionen auf Instagram. Regelmäßig spricht sie in ihren Beiträgen über ihren christlichen Glauben. Zum Beginn der Adventszeit postete sie ein Bild von sich selbst mit einer Bibel in der Hand und schrieb dazu:

„Lasst uns jeden Tag ein Kapitel des Lukasevangeliums lesen. Es gibt 24 Kapitel, sodass wir bis Weihnachten den kompletten Bericht über Jesu gelesen haben und an die wahre Bedeutung von Weihnachten erinnert werden.“

Aktuell findet sich in ihrer Story ein Bild mit dem Slogan: „Pray everyday.“ Ihr neuster Beitrag im Feed ist beschrieben mit den Worten: „Ein entspanntes Mädchen, das Jesus liebt.“

Schon in der Vergangenheit hatten Lena und ihre Schwester Lisa sich regelmäßig öffentlich zu ihrem christlichen Glauben bekannt. 2021 ließen sich die beiden taufen. In den vergangenen drei Jahren sei sie „auf dem Findungsweg“ gewesen und habe sich dabei auch mit der Frage nach ihrem Glauben und den Dingen, hinter denen sie steht, auseinandergesetzt, sagt Lena. Sie habe in dieser Zeit zwar an Gott geglaubt, habe ihren Glauben aber nicht in Gemeinschaft gelebt und sei dem Thema „voll aus dem Weg gegangen“. Es sei aber so wichtig, zu hinterfragen, woran man wirklich glaube. Durch ihre Entscheidung, sich Jesus zuzuwenden, habe sie „Heilung“ ihrer Seele erlebt.