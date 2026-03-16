Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Pater Joshy George Pottackal
Pater Joshy George Pottackal (epd-bild / Tim Wegner)

Priester mit indischen Wurzeln wird Bischof in Mainz

Nachrichten & ThemenKirche & Gemeinde

Pater Joshy George Pottackal ist der erste außerhalb Europas geborene Bischof in Deutschland. Seine Wahlheimat betrachtet er als „Missionsland“.

Erstmals hat ein nicht in Deutschland geborener Priester in Deutschland die Bischofsweihe erhalten. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf weihte am Sonntag den in Indien geborenen Pater Joshy George Pottackal zum neuen Weihbischof des Bistums Mainz, wie das Bistum mitteilte. Pottackal gehört dem Karmeliter-Orden an, lebt seit 22 Jahren in Deutschland und hat einen deutschen Pass. Im vergangenen November war er von Papst Leo XIV. zum Weihbischof ernannt worden.

- Werbung -

„In der jetzigen Situation, in der die Gesellschaft polarisiert ist und es eher Gegenwind gegen Menschen mit Migrationshintergrund gibt, ist [die Ernennung] ein starkes Zeichen“, sagte Pottackal der Deutschen Welle. Viele Kirchenmitglieder mit Migrationshintergrund freuten sich darüber. Endlich werde gesehen, „dass wir auch Teil der katholischen Kirche in Deutschland sind.“ Dies sei für ihn eine „großartige Motivation.“ Im kirchlichen Milieu habe er in Deutschland nie Ausgrenzung erfahren. Im Alltag sei dies dagegen nicht immer so gewesen.

Gemeinschaft leben und Gott feiern

Von Deutschland spricht Pottackal als „Missionsland“. In Indien sei man froh, wenn man ein Zelt habe, um Gottesdienst zu feiern. Dort frage niemand, wie viele Stufen der Altarraum haben soll. Beim Glauben gehe es nicht um Äußerlichkeiten. Glauben bedeute, „dass man miteinander als Gemeinschaft lebt und Gott feiert“, so der 48-Jährige.

Pottackal war zuletzt als Personalreferent im Bistum Mainz tätig. Künftig gehören auch Gemeindebesuche, Firmungen und die Repräsentation der Kirche zu seinem Aufgabenbereich. Ein Weih- oder Auxiliarbischof („Hilfsbischof“) unterstützt den Diözesanbischof in der Leitung der Diözese.

Hier klicken, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Instagram.

- Werbung -

Dies könnte Sie auch interessieren:

Heiner Wilmer ist neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz
QuelleBistum Mainz, Domradio, Deutsche Welle

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.