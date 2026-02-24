Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer ist neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Er gilt als Brückenbauer zwischen Reformern und Konservativen.

Die Deutsche Bischofskonferenz hat den Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer (64) zum Vorsitzenden gewählt. Gott im Zentrum, Friede für die Welt und Gerechtigkeit als Aufgabe – so formulierte Wilmer die Aufgabe der Kirche. Er sei dankbar für das Vertrauen seiner Amtskollegen, so der Hildesheimer Bischof. Er dankte seinem Vorgänger Georg Bätzing. Dieser habe die Bischofskonferenz in schwerer Zeit geleitet, sagte der Ordensgeistliche. Er bekannte sich auch zur Synodalität, dem Prinzip einer gemeinsamen Leitung der Kirche.

Der Hildesheimer Bischof gilt weltkirchlich als gut vernetzt – auch in Rom. Das könnte darauf hinweisen, dass er sich weniger für deutsche Sonderwege einsetzen wird, sondern eine vermittelnde Rolle einnehmen könnte. Im Hinblick auf den Vatikan gilt er als anschlussfähig. Theologisch ist er jedoch kein konservativer Gegenentwurf zu Bätzing. In seinem Bistum gibt es Frauen in Führungspositionen. Mehrmals hat er sich für eine Erneuerung der katholischen Sexualmoral eingesetzt. Die Möglichkeit zur Segnung homosexueller Paare begrüßte er.

Der Limburger Bischof Bätzting hatte im Januar erklärt, nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Bätzing stand sechs Jahre an der Spitze der Bischofskonferenz. Sein Name bleibt eng mit den Reformbemühungen der vergangenen Jahre verbunden. Der Vorsitzende fungiert als Sprecher des Bischofskollegiums und vertritt die Positionen der Bischofskonferenz nach außen.