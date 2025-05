Theologe Johann Matthies wird Politikbeauftragter der Allianz

Der Theologe und Historiker Johann Matthies tritt die Nachfolge von Frank Heinrich als Politikbeauftragter der Evangelischen Allianz an.

Die offizielle Amtseinführung soll am 24. Juni in Berlin erfolgen. Dies hat die Evangelische Allianz mitgeteilt. Matthies hat nach Angaben der Allianz Theologie, Sozialwissenschaft und Geschichte studiert und ist Mitglied im Arbeitskreis Politik sowie im Hauptvorstand der Allianz. Seit 2008 leitet er den Dienst der mennonitischen Missionsgemeinschaft „Multiply-MB Mission“ in Europa und Zentralasien.

Matthies wuchs zunächst in der früheren Sowjetunion auf, ehe er im Alter von 13 Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland übersiedelte. Er gilt als Ukraine-Experte. Als Missionar lebte er mehrere Jahre in der russischen Teilrepublik Kabardino-Balkarien im nördlichen Kaukasus. Als Dozent war er an der Akademie für Weltmission in Korntal, am Bibelseminar Bonn und an der Internationalen Universität LCC in Klaipeda/ Litauen tätig.

Matthies tritt die Nachfolge des früheren Bundestagsabgeordneten Frank Heinrich an, der sein Amt Ende März dieses Jahres niedergelegt hatte.