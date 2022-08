Pornos in der Ehe: „Ich wollte mich von ihm trennen“

Nach sieben Jahren Ehe findet Laura heraus, dass ihr Mann heimlich pornografische Bilder anschaut. Abend für Abend, Monat für Monat weint und schreit sie ihn an. Im Interview erzählt Laura, wie sie langsam wieder Vertrauen aufbaute und warum sie von Gott enttäuscht war.

Laura, wie hast du herausgefunden, dass sich dein Mann pornografische Bilder anschaut?

Mein Mann hat sich mir selbst offenbart. Im siebten Ehejahr bekam er Schmerzen in der Brust, die ihn stark belasteten. An einem Morgen war es so schlimm, dass Ralf erneut auf die Knie ging und Gott darum bat, diesen Schmerz zu nehmen.

Und da bekam er ein Bild und die passende Antwort. Er sah sein Herz und darauf einen dunklen Fleck. Symbolisch war ich sein Herz, seine Liebe und der dunkle Fleck war Dreck – die Bilder und Fantasien, die er in diese Liebe hat kommen lassen. Gott machte ihm damit klar, dass es an der Zeit war, mir von seinem Geheimnis zu erzählen.

Hattest du etwas geahnt?

Nein, unsere Ehe war absolut harmonisch. Wir hatten so gut wie nie Streit oder Ärger. Mein Mann war für mich mein Prinz – wie im Märchen. Ich habe zu ihm aufgeschaut, war verliebt und hätte deswegen niemals damit gerechnet.

Was hat das in dir ausgelöst, als du von seinem Geheimnis erfahren hast?

Meine ganze Welt ist von einem auf den anderen Tag zusammengebrochen. Es war einfach schmerzhaft, darüber nachzudenken, dass er mir so viele Jahre so etwas verheimlichen konnte. Alles Vergangene, die schönen Zeiten, die tollen Momente unserer Ehe und der Blick auf meinen Ehemann veränderten sich mit einem Schlag.

Auch Selbstzweifel kamen bei mir auf. Ich habe mich plötzlich gefragt, ob ich nicht attraktiv bin, ob er woanders etwas sucht, was ich ihm nicht geben kann, und ob er mich überhaupt lieben kann.

Was war für dich das Schlimmste?

Diese Lüge über viele Jahre. Die ganze Zeit an der Seite meines Mannes gewesen zu sein, ohne davon zu wissen.

Wie bist du mit diesem Wissen und dem neuen Blick auf deinen Mann umgegangen?

Ich habe ihn kaum mehr ernst nehmen können. Ich wollte ihm nichts mehr glauben und wollte mich von ihm trennen. Ich habe ihn täglich aufs Neue mit allem konfrontiert und immer wieder mit Fragen und Vorwürfen bombardiert. Jeden Abend ging es von vorne los, ich weinte und schrie ihn oft bis in die Nacht an – und das über Monate.

„Er hat mich und meine Verzweiflung

ernst genommen.“

Wie hat dein Mann darauf reagiert?

Er hat mich und meine Verzweiflung ernst genommen. Er war sehr verständnisvoll, offen und stand mir immer Rede und Antwort.

Hast du dir die Seiten angesehen, die dein Mann besucht hatte?

Ja, ich habe mir diese Seiten angeguckt. Mein Mann hat sich keine Pornovideos angeguckt, aber Bilder, und diese wollte ich auch sehen.

War das hilfreich für dich?

Nein, das war ganz und gar nicht hilfreich, denn dann ging das Vergleichen los und Selbstzweifel kamen hoch.

Welche Gedanken hattest du in Bezug auf eure Ehe?

Ich habe alles infrage gestellt. Die ersten Wochen und Monate waren so schlimm für mich, dass ich auf keinen Fall an der Ehe arbeiten und meinem Mann keine Liebe entgegenbringen konnte oder wollte.

Hast du irgendjemandem davon erzählt?

Ich habe nur mit meiner Mama darüber reden können. Sie hat mir einfach zugehört und meinen Mann nicht verurteilt oder schlecht gemacht. Das hat mir auf jeden Fall geholfen.

Dennoch hätte ich mir gewünscht, über eine Plattform Hilfe zu bekommen. Einfach einen Raum zu haben, wo ich mich als betroffene Frau austauschen kann, ohne verurteilt zu werden oder Mitleid erwecken zu wollen – aber zu wissen: Ich bin nicht die einzige Frau, der es so geht.

Was musste für dich passieren, dass du wieder Vertrauen zu deinem Mann aufbauen konntest?

An allererster Stelle, dass er zu seinem Fehler steht, sodass er nicht mehr im Geheimen liegt. Und dass er sich Hilfe in einer Beratung sucht und von da an ehrlich zu mir und im Umgang mit dem Thema ist.

Ich musste wissen, dass er sich darüber bewusst ist, dass Pornografie wie auch Fantasien sowohl ihn als auch unsere Ehe zerstören werden. Er musste mir auch zeigen, dass er mich verstehen kann, und mir Zeit geben, viele einzelne Details zu verarbeiten.

„Es hat einfach gut getan zu wissen, dass ich ihn wirklich alles fragen darf.“

Was hat er gemacht, das dir geholfen hat?

Es hat einfach gut getan zu wissen, dass ich ihn wirklich alles fragen darf. Und er hatte sich ja Hilfe gesucht, um der Sache auf den Grund zu gehen. Dazu habe ich täglich gespürt, wie mein Mann für unsere Ehe betet.

Dabei hat er all meine Reaktionen über sich ergehen lassen. Egal, womit ich ihn konfrontiert habe, er hat weitergekämpft, gebetet und mich nicht gehen lassen. Für mich war das rückblickend eine starke Verbundenheit, die der Heilige Geist geschenkt hat.

Mein Mann hat mir zu jeder Zeit Mitgefühl entgegengebracht und mich nie stehen lassen, wenn ich mal wieder verzweifelt war und geweint habe. Durch die vielen Antworten, die er mir gegeben hat, und die vielen täglichen, wirklich tiefen Gespräche über unser Innerstes, konnte ich Stück für Stück heil werden.

Was hast du selbst gemacht, das dir geholfen hat?

Mir hat es geholfen, alle Fragen, die ich an meinen Mann hatte, stellen zu können. Ihm dann bewusst zu vergeben und meine Gefühle immer wieder auszusprechen und diese anzugehen, anstatt sie zu überspielen.

Das war oft schmerzhaft, aber dieser Prozess war für uns notwendig. Durch die Beratung und seine Offenheit, das Ganze anzugehen, wusste ich dann auch, was sein eigentliches Bedürfnis war und dass es nichts mit mir oder unserer Sexualität zu tun hatte.

Wie würdest du eure Ehe heute beurteilen?

Wir sind freier geworden. Wir sind zwar immer noch harmoniebedürftig, können uns aber schneller sagen, wenn uns etwas nicht passt, und können auch unsere Bedürfnisse leichter äußern. Das hilft dabei, ungestillte Sehnsüchte oder störende Dinge schneller aus der Welt zu schaffen.

„Ich habe das Herz meines Mannes noch mal neu kennenlernen dürfen […]“

Abgesehen davon hat unsere Ehe an Tiefe gewonnen. Ich habe das Herz meines Mannes noch mal neu kennenlernen dürfen, fest verwurzelt in Jesus und entschlossen, für unsere Ehe zu kämpfen.

Welche Rolle hat dein Glaube an Gott in diesem Prozess gespielt?

Um ehrlich zu sein, war ich sehr enttäuscht von Gott. Denn gerade bei dem Thema Ehe wollte ich alles „biblisch richtig“ machen: Ich hatte keinen Sex vor der Ehe, hatte einen Mann gewählt, von dem ich wusste, dass er mit Gott lebt und die biblischen Wahrheiten kennt. Davon abgesehen hatten wir gerade zu dieser Zeit angefangen, uns noch mehr im Reich Gottes einzusetzen. Deswegen hatte ich mich vollkommen darauf verlassen, dass Gott unsere Ehe segnen wird und mir so etwas mit meinem christlichen Ehemann nicht passiert.

Als ich dann in diesem Loch voller Wut und Schmerz saß, wusste ich aber trotzdem: Jesus sitzt mit mir da und sieht mein Herz, er trauert und fühlt mit. Und wenn mein Mann stumm für mich betete, dann habe ich das gespürt und das hat mir enorm viel Kraft gegeben.

„Gott, mein Glaube und der Glaube meines Mannes sind und waren unser Fundament […]“

Ich wusste auch: Gott ist nicht für den Fehler verantwortlich, sondern er will Wahrheit in unsere Ehe bringen. Gott, mein Glaube und der Glaube meines Mannes sind und waren unser Fundament, unsere Ausdauer, unsere Gewissheit und unsere Liebe und Hoffnung.

Wie blickst du heute auf alles zurück?

Mein Mann wurde von den Schmerzen in der Brust befreit, nachdem er die Wahrheit ausgesprochen hatte. Ich denke, daran wird deutlich, wie wichtig es Gott gewesen ist, Wahrheit über unsere Ehe auszusprechen. Das war nicht nur eine Sache, die mein Mann mit Gott besprechen konnte, und dann war alles gut, sondern ich musste auch davon erfahren. Und wir mussten gemeinsam heilen.

Das alles hat mir klargemacht, dass auch uns Fehler passieren können, dass sich auch bei uns Christen schlechte Angewohnheiten einschleichen können. Aber die Liebe, die der Vater gibt, bringt die Wahrheit ans Licht. Sie deckt auf, sie vergibt, sie trägt und hält fest. Diese Liebe verändert uns und genau diese Liebe heilt auch schmerzhafte Wunden.

Laura ist verheiratet und hat zwei Kindern. Sie gestaltet als Selbstständige personalisierte Armbänder und verkauft Schmuck.

