„BibleCraft“: Mit Klemmbausteinen biblische Geschichten erleben

Biblische Geschichten mit Klemmbausteinen nachspielen: Das Projekt „BibleCraft“ will Kindern einen spielerischen Zugang zum christlichen Glauben ermöglichen.

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Biblische Geschichten nachspielen und dabei den christlichen Glauben entdecken: Mit diesem Ziel bringen die Unternehmer Thorsten Klahold und Alexander Schwarz im Herbst die neue Klemmbaustein-Reihe „BibleCraft“ auf den Markt, berichtet das Medienmagazin PRO. Geplant seien zunächst der Stall von Bethlehem, ein Adventskalender zur Weihnachtsgeschichte sowie ein Set zum Gleichnis vom verlorenen Sohn.

Für Klahold steht dabei die Glaubensvermittlung im Mittelpunkt. „Wir sollten Kindern vermitteln, was an Ostern und Weihnachten passiert ist“, sagt er im Gespräch mit dem PRO Medienmagazin. Die Sets sollen deshalb nicht nur zum Bauen anregen, sondern auch Geschichten erzählen. Dafür wurde eigens die Figur eines kleinen „Bibelspatzen“ entwickelt, der Kinder durch die Erzählungen begleitet und zentrale Inhalte verständlich macht.

Auch wirtschaftlich verfolgen die Initiatoren einen besonderen Ansatz. Nach eigenen Angaben haben Hersteller und Anbieter ihre Gewinnmargen reduziert, damit die Produkte bezahlbar bleiben. Langfristig wünschen sich die Gründer, dass christliche Themen im Spielwarenbereich selbstverständlicher werden. Für die kommenden Jahre sind weitere biblische Figuren und Szenen geplant, heißt es, darunter Mose, David und Jesus auf dem Esel.

>>> Die Sets können ab sofort vorbestellt werden.

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