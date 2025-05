Kurios: „Speisung der Fünftausend“ beim Fußball-Pokalspiel

Die biblische Erzählung aus Matthäus 14 hat den norwegischen Fußball-Erstligisten Bryne FK, Heimatverein von Stürmerstar Erling Haaland, zu einer ungewöhnlichen Aktion inspiriert.

Beim norwegischen Fußball-Erstligisten Bryne FK ist man stolz auf die „bäuerliche Identität“ des Clubs. 13.000 Menschen leben in der Kleinstadt im Südwesten, umgeben von viel Ackerland. Für drei Dinge ist Bryne FK landesweit bekannt: Es ist der Heimatverein von Stürmerstar Erling Haaland, es gibt eine Traktor-Tribüne und der Club vergibt kuriose Auszeichnungen.

So erhält der „Man of the Match“ als Preis keinen Pokal oder ähnliche Trophäen, sondern Naturprodukte. Im Achtelfinale des Ligapokals traf Bryne zuletzt auf den KFUM Oslo (übersetzt: CVJM Oslo). Passend dazu wurde ein „biblischer Preis“ verliehen: Alfred Scriven bekam als „Spieler des Spiels“ einen Geschenkkorb mit fünf Broten und zwei Fischen (Foto bei Facebook) – in Anlehnung an die Erzählung in Matthäus 14. Gästetrainer Johannes Moesgaard lobte die Aktion laut SPOX.com als „originell und nett“.

Nach dem ersten Saisonspiel hatte Bryne-Torhüter Ján de Boer mehrere Paletten Eier erhalten. Kritik von Tierschützern gab es dagegen im April, als Defensivspieler Axel Kryger ein Lamm überreicht bekam. Dies sei allerdings eine „rein symbolische Aktion“ gewesen, heißt es.

