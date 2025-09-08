Jesus.de unterstützen!
Zwei Frauen umarmen sich.
Symbolbild: Yuri Figueiredo / Unsplash

Sonntagsblatt

Warum Kirche Echtheit statt Show braucht

Kirche & GemeindePressespiegel

Viele Kirchen bemühen sich um jeden Preis, cool zu wirken. Dabei hätten sie viel mehr zu bieten.

Beim Besuch verschiedener Gottesdienste findet Sonntagsblatt-Redakteur Micha Götz „fast überall dasselbe Bild: leere Reihen, vereinzelte Köpfe – und vorne ein Programm, das verzweifelt versucht, ‚irgendwie anders‘ zu sein“.

Mit Bier-Tasting- und Hip-Hop-Gottesdiensten verfehlt die Kirche ihre Mission, findet der Redakteur: „Seit wann ist „cool“ überhaupt das Ziel von Kirche?“ Wer krampfhaft versuche, „fresh“ zu wirken, verliere seine Glaubwürdigkeit. Kirche dürfe kreativ sein, aber sie müsse echt bleiben und sich auf ihre Stärken konzentrieren: Tiefe und Gemeinschaft. „Kirche ist nicht TikTok. Sie sollte nicht vergessen, dass sie etwas zu geben hat, das weit über Trends hinausgeht.“

Weiterlesen: Cool wirken um jeden Preis? Warum Kirche Echtheit statt Show braucht (Sonntagsblatt)

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Weitere NEWS

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.