Warum Kirche Echtheit statt Show braucht

Viele Kirchen bemühen sich um jeden Preis, cool zu wirken. Dabei hätten sie viel mehr zu bieten.

Beim Besuch verschiedener Gottesdienste findet Sonntagsblatt-Redakteur Micha Götz „fast überall dasselbe Bild: leere Reihen, vereinzelte Köpfe – und vorne ein Programm, das verzweifelt versucht, ‚irgendwie anders‘ zu sein“.

Mit Bier-Tasting- und Hip-Hop-Gottesdiensten verfehlt die Kirche ihre Mission, findet der Redakteur: „Seit wann ist „cool“ überhaupt das Ziel von Kirche?“ Wer krampfhaft versuche, „fresh“ zu wirken, verliere seine Glaubwürdigkeit. Kirche dürfe kreativ sein, aber sie müsse echt bleiben und sich auf ihre Stärken konzentrieren: Tiefe und Gemeinschaft. „Kirche ist nicht TikTok. Sie sollte nicht vergessen, dass sie etwas zu geben hat, das weit über Trends hinausgeht.“

