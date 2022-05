proChrist: Jürgen Schmidt wird neuer Geschäftsführer

Der Vorstand von proChrist hat Jürgen Schmidt einstimmig zum neuen Geschäftsführer berufen. Mit der evangelistischen Initiative verbindet ihn eine lange, persönliche Geschichte.

Schmidt tritt zum Jahreswechsel 2022/23 die Nachfolge von Michael Klitzke an, der dieses Amt 16 Jahre lang innehatte. Er wird in der Geschäftsstelle in Kassel arbeiten. „Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg begeistert mich“, so Schmidt. „Das Evangelium von Jesus Christus ist eine gute Nachricht. Ich möchte dazu beitragen, dass Menschen Jesus kennenlernen, zum Glauben finden und dazu befähigt werden, ihren Glauben mitzuteilen.“

Der 45-jährige Schmidt leitet seit 2012 die Schüler-SMD. Davor war er zwölf Jahre lang als Pastor der Landeskirchlichen Gemeinschaft Eben-Ezer in Berlin-Lichterfelde tätig. Mit proChrist hatte der gebürtige Franke in Vergangenheit bereits diverse Berührungspunkte: 1993 arbeitete er am Übertragungsort in seiner Heimat Uffenheim mit. In den 2000er Jahren veranstaltete er JESUSHOUSE in seiner Berliner Gemeinde. 2017 war er bei JESUSHOUSE in Frankenthal als Evangelist im Einsatz. Die letzten beiden JESUSHOUSE-Kampagnen 2017 und 2020 unterstützte er mit der Schüler-SMD als Kooperationspartner. Die offizielle Einführung in sein neues Amt soll im Herbst stattfinden.