Bayerischer Staatsminister Blume: „Gottvertrauen gibt mir Kraft“

Markus Blume ist Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Im Interview spricht er über seine Karriere als Eistänzer und die Freude am Glauben.

Im Interview mit PromisGlauben gibt CSU-Politiker Markus Blume ungewöhnlich persönliche Einblicke in sein Leben. Der bayerische Wissenschaftsminister beschreibt seinen christlichen Glauben als „verlässliche Grundkonstante“, die durch alle Höhen und Tiefen trägt. Freiheit, Vertrauen und Hoffnung seien Werte, die ihn seit seiner Jugend begleiten – und ihn bis heute in politischen wie privaten Entscheidungen leiten.

In seiner Jugendzeit war Blume erfolgreicher Eistänzer. Gemeinsam mit seiner Schwester Sandra gewann er die deutsche Juniorenmeisterschaft. „Die eigenen Talente und Fähigkeiten nutzen zu können, ist vielleicht das größte Geschenk, das wir als Menschen überhaupt haben.“ Auch als Physikstudent, später als Unternehmensberater und schließlich als Politiker habe er immer wieder gespürt, wie eng für ihn naturwissenschaftlicher Blick und spirituelle Gewissheit zusammengehören. Manche Dinge ließen sich messen, andere nur „mit Demut betrachten“, sagt der 50-Jährige – und spricht davon, wie es ihn stärkt, sich auf Gott verlassen zu können.

„Hoffnung ist starke Kraft“

Hoffnung nennt er „eine starke Kraft“, die Gesellschaft verändern könne – und zugleich ein Kern christlichen Glaubens sei. Darum verteidigt er auch religiöse Bildung („nicht verhandelbar“), erinnert an den Gottesbezug in der Präambel der bayerischen Verfassung und betont, wie wichtig es sei, christliche Werte nicht zu verlieren. In den sozialen Medien weise er in seinen Beiträgen regelmäßig auf die Bedeutung christlicher Feiertage hin. Von christlichem Engagement in der Gesellschaft wünscht sich Markus Blume, dass dadurch „die Freude am Glauben“ sichtbar wird.

Besonders berührend wird Blume, als es um das Jahr 2025 geht: Der Tod seines Vaters und die Geburt seiner Tochter hätten ihm tief vor Augen geführt, wie nah Leben und Abschied beieinander liegen. Diese Momente, sagt er, seien nur mit Gottvertrauen zu tragen. Was ihm der Glaube bedeute, könne niemand schöner ausdrücken als Dietrich Bonhoeffer: „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Diesen Halt wolle er auch seinen Kindern weitergeben.

Markus Blume (CSU) ist seit 2008 Mitglied des Bayerischen Landtags und war zwölf Jahre lang Mitglied der Synode der Bayerischen Landeskirche.

Das Interview mit Markus Blume: