BVB-Star: „Zuerst möchte ich Jesus danken“

Fußballspieler Yan Couto schoss kürzlich sein erstes Tor in der Champions-League. Im Anschluss richtete er seinen Dank an Jesus Christus.

Am vergangenen Dienstag trennten sich Juventus Turin und Borussia Dortmund nach einem 0:0-Halbzeitstand nach 90 Minuten mit 4:4-Unentschieden. In einer spektakulären zweiten Halbzeit erzielte der brasilianische Fußball-Nationalspieler Yan Couto das Tor zum zwischenzeitlichen 3:2 für den BVB. Nach seinem Treffer richtete der gläubige Christ beim Torjubel seinen Dank an Gott.

In einem Insta-Post vom 17. September brachte der 23-Jährige zum Ausdruck, dass er sein Leben in Beziehung zu Jesus Christus gestaltet. Zu einer Galerie mit Bildern von diesem Spiel schrieb er:

„Zuerst möchte ich Jesus danken für alles, was er in meinem Leben getan hat!“

Weiter teilte Yan Couto mit, dass er sein erstes Champions-League-Tor seiner ungeborenen Tochter Serena widmet. Mit seiner Frau Mariana hat er einen Sohn, Anfang August verkündeten sie die Schwangerschaft mit ihrem zweiten Kind, einer Tochter. Nach seinem Treffer hatte Yan Couto mit Baby-Pose gejubelt.

Seine Ehefrau Mariana antwortete prompt. Wie RUHR24 berichtet, schrieb sie in den sozialen Medien: „So viel Bedeutung in diesem Tor. Wir lieben dich so sehr, mein Liebster, unsere Prinzessin ist jetzt schon so stolz auf diesen Papa!“